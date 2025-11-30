Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

TVB索女主播低调办浪漫婚礼 与新婚老公情深对望 产后状态极佳BB样貌首曝光

影视圈
更新时间：13:36 2025-11-30 HKT
发布时间：13:36 2025-11-30 HKT

现为TVB新闻主播的萧雅文日前在IG转发多张婚礼照，正式宣布已经结婚，成为幸福人妻。网民将其婚礼照转发到facebook群组，留言表达对她的祝福。从照片可见，整个婚礼洋溢著满满的幸福与喜悦。

萧雅文婚礼照片流出温馨满泻

在曝光的婚礼照片中，萧雅文身穿一袭简洁优雅的白色婚纱，脸上挂著甜美幸福的笑容。其中一张照片，她与丈夫情深对望，流露出无限爱意。另一张照片则是刚出生的BB，可爱样貌首次曝光，完美遗传了父母的优良基因，整个画面温馨满泻。

萧雅文事业家庭两得意

据悉，萧雅文早前刚刚产后复工，火速修身成功，重投新闻主播的工作。如今事业家庭两得意，堪称「人生胜利组」。她在兼顾家庭的同时，亦能保持极佳的工作状态，专业精神令人佩服。

萧雅文从事新闻行业多年，曾效力Now TV新闻部，凭借其专业的报道及端庄的形象，深受观众喜爱。这次她低调完成人生大事，组建幸福家庭，获得不少网民为她送上最真挚的祝福。

TVB主播陈嘉欣忍泪报导大埔宏福苑五级火？

