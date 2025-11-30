80年代娱圈猛人曾因移民加国「一铺清袋」险破产 风光背后自揭人生最大遗憾：到今日都好后悔

人称「旦哥」郑丹瑞纵横演艺圈50载，集歌、影、视、播于一身的全能艺人，在今年70大寿前夕，大女郑瑶（Zaneta）与金融才俊老公Jacob Chan结婚不足一年，在今年10月宣布怀孕，郑丹瑞成为外父后火速升呢个公公，不过他未有计划退休凑孙，反而永不言休，更扬言活到老学到老。不过幸福背后，郑丹瑞亦有遗憾事。

郑丹瑞在80年代创作的广播剧《小男人周记》风靡全港，其后改编成电影，郑丹瑞亲自上阵演男主角「梁宽」，但原来这角色最初属意许冠杰，但对方以「八嚿腹肌，一啲都唔小男人！」为由婉拒。其后，谭咏麟、林子祥、张学友等巨星也因档期问题无缘参演。正当电影计划陷入停滞，幸得嘉禾电影的蔡澜慧眼识英雄，力排众议，钦点郑丹瑞亲自上阵，才成就了这部经典。

相关阅读：郑丹瑞70大寿多位圈中人到贺 筵开多席场面墟冚 妻女现身幸福满泻

电影《小男人周记》主角「梁宽」另有其人

郑丹瑞在1978年由商台转战丽的电视，1983年再获邀加盟港台后，凭《小男人周记》广播剧创出于港台的首个事业高峰，故事除了衍生一系列畅销小说外，更于1989年起被拍成三出电影及两出电视剧。日前郑丹瑞接受商台访问，原来当年电影《小男人周记》主角「梁宽」另有其人：「最初系邵氏先，导演黄泰来话想拍《小男人周记》，到我搞好剧本畀邵氏，就谂揾人演梁宽。第一个系揾许冠杰，佢话好钟意故仔，但就话：『我八嚿腹肌，一啲都唔小男人！』之后我揾谭咏麟，佢话好想演，但要做巡唱，要两年后；我再揾最神似嘅阿Lam（林子祥），阿Lam听完故仔话：『你信我啦阿旦！系你自己做至得！』咁你即系推我啫，我无票房保证，方逸华点会肯？我都试过揾张学友，佢又系忙到癫，咁成件事就停咗。」郑丹瑞指《小男人》能拍成电影，一定要感谢当年执掌嘉禾的蔡澜，「摆低咗件事成年，就系蔡澜先生有一日同我食饭，话睇咗我本书，话一定要拍戏，仲话：『你做！我话得就得！』」饰演「梁宽」太太的「阿Ann」，亦属意郑裕玲：「我哋从来谂住Do Do嚟写，蔡生叫我揾佢，但《小男人》摆明系衬你郑丹瑞，最初都估佢唔肯，我就尝试喺TVB一齐做司仪嘅时候问佢，佢就话：『有钱咪得啰！哈！』钟楚红当时咁红，都系好多合作过朋友一齐游说，畀埋剧本佢睇，先至成就咁多女神衬托我呢个无名小子。」

郑丹瑞称人生最大遗憾是来自商台

回望入行50年，郑丹瑞亦有不少挫败及遗憾，他坦言人生最大遗憾是来自三入三出的商业电台：「我人生第一份工就系商台，我本来系第一代元祖『6 PAIR半』，当时就嚟浸会毕业，做紧中午节目《阿旦日记》，我做得好差，但我以为自己做得好好，到毕业丽的揾我过去同林奕华一齐做年青人节目，我就同俞琤（YT）倾想两边都做，点知俞琤话：『你连自己节目都未做好，我唔同意。』当年我年少气盛，咪拍枱唔做商台啰，做电视㖞，觉得自己叻咗㖞。」郑丹瑞过档丽的后，虽然有份创作《天蚕变》、《天龙诀》、《IQ成熟时》等经典，但他坦承俞琤一答应他请辞已即时后悔，而最后悔还是看到商台于1980推出了一张经典唱片《6 PAIR半》：「喺丽的我做得好开心，但我人生最大遗憾同挫败就系，突然之间出咗一张《6 PAIR半》唱片，入面点解无我？呢个系我到今日人生嘅最大遗憾。所以到我喺1988年返商台做二台台长，我第一时间做《叱咤新一代》嘅碟，里面就有首《留给最爱的说话》，同埋之前喺港台亦第一时间做咗首《无可奉告》。呢一批歌，都系我想做返《6 PAIR半》，我要有我份呀！到今日，我仲系耿耿于怀。」三入三出商台的阿旦，最感谢人生伯乐俞琤对他的鞭挞，原来新书《我失败希望你成功》，俞琤亦义务为他做校对，更为他亲笔撰写书中最后一章。

相关阅读：郑丹瑞大女郑瑶结婚超贵气 巨型龙凤鈪挂满身性感婚纱惊险离罩 旦哥携女儿入教堂场面感人

郑丹瑞曾经因移民「一铺清袋」险破产

郑丹瑞是是圈中出名的爱妻号，太太「沙律」是初恋情人，两人在读书时期已经拍拖，结婚超过40年依然很恩爱，郑丹瑞曾在访问上谈及维系恩爱之道，他指甚少会与太太争吵，彼此忍让及互相尊重，而太太会以亦妻亦友的身份去开解他工作上的烦恼，郑丹瑞跟太太不时都会被拍到十指紧扣逛街！不过向来聪明的郑丹瑞，原来曾经因移民「一铺清袋」。郑丹瑞在90年代初因曾在温哥华取景拍戏，当时觉得当地非常适合两名年幼的女儿成长，随定决定移民。当时由于郑丹瑞为养家而不时要返港拍戏，亦要北上拍剧。怎料数年后加拿大税局一次过追回他多年在香港甚至全球的收入税项，相等于他前半生的所有积蓄，郑丹瑞曾说：「可以话系一铺清袋，谂过申请破产，会计师指加拿大税局『好好』，会等你安顿好后突然开你file，查你呢几年年究竟过咩，赚过几多钱。」郑丹瑞坦言怪自己做错又无知，忘了现实很多暗涌，于是「愿赌服输」，交还税局要求的款项，在1998年独自回港工作。由于郑丹瑞那几年常常于加拿大、香港两边奔波，所以未能得到加拿大籍，他表示当交一次好贵的学费，幸好俞琤邀请他重返商台并担任营运总裁（COO），最终可以东山再起。