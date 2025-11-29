Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火丨陈百祥率逾10艺人默哀悼死难者 哽咽道香港开埠以来最大的灾难

更新时间：18:00 2025-11-29 HKT
发布时间：18:00 2025-11-29 HKT

「明星足球队」在今年初曾闹出风波，球队两大主将陈百祥（叻哥）与谭咏麟传出决裂，陈百祥另组「精装明星足球队」带走多位一线艺人，近日足球队到成都出席11月28日举行的「2025欢欣文旅星超嘉年华」，一众「精装明星足球队」成员更拍片为大埔宏福苑五级大火的死难者默哀。

「精装明星足球队」传比赛中途退赛

「精装明星足球队」原本到内地参与足球比赛活动，有指众人在比赛上未打完，已直接退赛。陈百祥与「精装明星足球队」成员穿上统一服饰，白羽绒衬黑裤，为大埔宏福苑五级火的死难者默哀。当中见到有彭建新、导演王晶、刘浩龙、梁烈唯（前名梁竞徽）、王敏德、吴国敬、陈浩民、陈庭威、林俊贤等。

由陈百祥表示：「香港大埔宏福苑，有一场大火灾，系我哋香港开埠以嚟...最大嘅灾难。我见到事情发生之后呢，无论香港嘅大小企业，或者普罗群众，从唔同方面都递出佢哋嘅援手，无论喺金钱定系人力方面都尽咗力。我们听日返去，我希望我哋每一个人，都尽自己一分力，去帮助苦难嘅朋友。我哋希望死者安息，伤者尽快复原，而所有嘅亲戚朋友，都可以节哀顺变。」

大埔宏福苑五级火逾百人伤亡

大埔宏福苑五级火事故，于11月26日下午疑因宏昌阁外墙棚架起火，火苗迅速蔓延，将旁边的七栋同屋苑楼宇牵连，形成一片火海。火灾至今已造成逾百人伤亡，当中包括一名消防员殉职。

