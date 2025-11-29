许玮宁邱泽补办世纪婚礼 纯白婚纱点缀著闪亮宝石 超大钻戒成焦点 新娘一事当场泪崩

台湾两届金钟视后许玮宁与邱泽结婚4年，今年8月诞下儿子Ian，昨晚（28日）人在台北文华东方酒店筵开40席补办婚宴，宴上更邀请了不少圈中好友共享喜事，几乎半个演艺圈的巨星都来了。

许玮宁身穿平口纯白婚纱

许玮宁身穿平口纯白婚纱，腰间点缀著闪亮宝石，头戴飘逸婚纱化身梦幻公主，与丈夫邱泽紧紧牵手步入婚姻殿堂。这对新人在婚礼前抢先释出婚纱细节影片，还在现场展现甜蜜互动，包括多次亲吻和手比爱心的浪漫画面，许玮宁无名指上的超大钻戒更是闪耀夺目，成为全场焦点。

婚礼现场展现了满满的幸福感

这对新人在婚礼现场展现了满满的幸福感。邱泽透露他们的戒指内侧刻有彼此的名字，许玮宁表示这非常符合他们的个性，简单优雅且有心意，她认为心意的份量比实质的更为重要。这场婚礼邀请了几乎整个演艺圈的朋友共同见证，夫妻俩也透露宝贝儿子也有到场，特别别上跟爸爸一样的蝴蝶结，出生后首度看到这么多亲友，非常给面子的没有哭，邱泽、许玮宁不透露婚礼花费，强调大家玩得开心最重要！邱泽、许玮宁的伴郎、伴娘团都是亲友居多，邱泽找来认识多年的兄弟，许玮宁则是妹妹们还有一个闺密陪同，已经准备好上台交换誓词，许玮宁感性说：「很谢谢有他，他是我很大的陪伴跟支柱。」邱泽也在忙碌的空档示爱老婆：「当我不知道该怎么办的时候，就觉得身边有她就好很多。」相当甜蜜，至于洞房花烛夜如何度过？两人笑说：「跟宝宝一起过。」不过完成婚礼之后，二人需投入工作，所以稍后再安排蜜月，但不管如何一定会带上宝贝儿子，两人异口同声说：「舍不得离开他！」

邱泽在台上喊老婆许玮宁「小朋友」

在婚礼上互换誓词，邱泽在台上喊老婆许玮宁「小朋友」，因为总能毫无保留的做自己，一起做任何事都觉得很幸福，「我小时候搬很多次家，打排球进球队住校，当演员开始工作，剧组去哪我就去哪，就这么过著日子，直到遇见妳，看到妳跟家人的相处，我才开始对家有了想像，原来不是在哪里，而是有了彼此就是家，有了在乎的人才是家，宝宝来到这世界，我希望他像妳，希望他可以爱我们，就像妳爱家人一样。婚姻是承诺，是陪伴，我会牵著妳的手，直到世界尽头，直到我们化成灰烬，都在妳身边，希望下辈子经过妳身边时，妳可以认出我，我会照顾妳陪伴妳，成为妳最坚强后盾，在妳最需要时成为依靠，我爱妳，至死不渝」。

许玮宁分享老公当初让她动心的瞬间

许玮宁也喊邱泽「小朋友」，并分享老公当初让她动心的瞬间：「你第一次打动的时候，是我们拥有好多一样的书，第二次打动我，是你把小音响放口袋里，我们边听歌，边走了好久的路，走到我们渴了要买水时，发现彼此口袋都没有钱，但我们还是决定继续走下去。第三次打动我，是你直接问我说，妳想做我的女朋友吗？最终极的动心，是有一次工作结束，你知道我怕冷，从楼下烧了一整个热水，跑上跑下帮我放了一整个浴缸，让我取暖。」尤其邱泽把自己亲友的事都当作自己的事，让许玮宁很感动，「跟你在一起时，时间真的过得太快了，一转眼我们已经有了宝宝，我喜欢你在我怀孕时每天都称赞我可爱、漂亮那么贴心。」只想好好把握和邱泽在一起的日子。

