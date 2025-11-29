91岁罗兰疑低调离巢TVB 艺员资料于官网消失 曾在家中跌倒留医8日惹忧心：需较长时间康复

91岁的罗兰入行逾70年，曾参演逾百部电影及剧集，入行至今一直相当敬业，坚持永不言休，依然坚持演艺事业，最近台庆剧《金式森林》与儿子「方仰天」郭晋安为庞大家产而连环斗法，戏味极浓，宝刀未老的罗兰戏场力压视帝。

罗兰姐从官方艺员名单中「消失」

不过罗兰早前曾在家中「成个人挞咗喺厅」，其后召救护车送院留医8日，罗兰忆述意外发生经过因心急到客厅听电话，结果不慎跌倒，当时痛至无法自己站起来，于是著工人姐姐召救护车送院，医生治疗后开方药膏给她早晚搽，但始终年纪大，需要较长时间康复。近日罗兰姐被发现已从TVB官方网站的艺员名单中「消失」，惹来外界猜测她是否已低调离巢。

罗兰曾表未有打算退休

罗兰从1939年代出道演粤语长片至今，陪伴无数观众成长，即使已经年过90，仍活跃于幕前，罗兰曾表未有打算退休，因为医生曾称一旦停止工作，脑袋会容易衰退，于是她一直坚持继续拍戏，一生贡献演艺事业，成为TVB的「长青树」及甘草演员代表。罗兰在1993年凭电影《七月十四》「龙婆」获得两届《香港电影金像奖》「最佳女配角」提名，「龙婆」一角将罗兰的事业推上另一个高峰，不单成为香港恐怖片的标志人物，还被网民封为「香港鬼后」。后来罗兰在65岁时凭电影《爆裂刑警》「四婆」成功夺得《第19届香港电影金像奖》最佳女主角，成为金像奖史上最年长嘅影后，;她亦凭「四婆」获得《香港电影金紫荆奖》及《香港电影评论学会》大奖的殊荣，2002年更在TVB《万千星辉贺台庆》中荣获「万千光辉演艺大奖」。

罗兰近年步伐有点蹒跚

罗兰早前曾现身《2025 EYT好友会联欢晚会》，当时陈百祥全程扶著她到舞台影大合照，步伐有点蹒跚，当晚大家为罗兰庆祝生日外，卢海鹏亦有在台上又唱又跳《醉眼看世界》，当然还惊见多张胡枫跟罗兰激咀的照片，不过全是AI相只为搞气氛，胡枫两年前突然传出恋上89岁的罗兰，谱出「暮年恋」。当时有指胡枫在妻子吕咏荷离世后，与单身的罗兰姐越走越近，更常出双入对，胡枫表示与罗兰认识超过70年，罗兰跟太太都很熟：「佢（罗兰）呢个人好有心㗎，耐唔中就打电话俾啲朋友，问候下朋友咁样。」胡枫其后曾于《修哥万花筒》重提绯闻，他打趣指自己经常没有新闻，现在90多岁才有新闻，自己都很开心。胡枫强调是「美丽的误会」，更指因难以逐个解释，惟有大方「认爱」。他续指，于内地有很多会对他说「恭喜」，而他觉得没法去解释，亦不知怎样去解释，只好回应「谢谢」。

