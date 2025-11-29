全城哀悼「欢乐不再」！ 《欢乐满东华》今晚改办《善心满东华》捐款热线筹得善款全数支援宏福苑火灾灾民

《东华三院155周年欢乐满东华》将于11月29日晚隆重举行，今年主题为 「启迪大猷 行善无界限 东华三院 155 周年」 ，大会司仪由汪明荃、黎芷珊、邓梓峰、区永权、陈庭欣、郑衍峰、何沛珈、关枫馨及庄子璇携手担任，并邀得多位演艺界红星、歌星及粤剧名伶倾力为慈善演出，其中包括有袁伟豪、黄剑文、黄建东、黄博、刘洋、李金凯、关嘉敏、叶蒨文、罗毓仪、梁敏巧与及应届港姐冠军陈咏诗、亚军施宇琪、季军袁文静、最上镜小姐暨友谊小姐李尹嫣等。

筹集善款用于支援受事故影响之人士

大埔宏福苑11月26日发生五级火，伤亡枕藉，至今仍有约200人失联情况不明，无数家庭被摧毁，搜救工作持续，无数灾民需要不同的支援，多间企业、机构纷纷拨款支持赈灾及提供支援，因应目前情况，为表哀悼《东华三院155周年欢乐满东华》将改为《善心满东华》，节目中透过捐款热线、银行专户、QR Code等等所筹得的善款，将全数拨用于支援受事故影响之人士，为受火灾影响的家庭及人士提供援助。

相关阅读：袁伟豪「追女」成功考虑结扎 被指出镜率低：新剧有待公司安排 相隔7年再挑战高难度电单车动作

《善心满东华》改名获网民支持

因应大埔宏福苑在11月26日发生五级大火，造成逾百人死伤，演艺界调整原有的娱乐节目安排，有部份宣布延期或取消，以示哀悼及避免占用公共资源，但有部分节目仍会如期进行，《东华三院155周年欢乐满东华》将于今晚（11月29日）晚隆重举行，不过主办方因应社会目前状况，将节目改为《善心满东华》，今次是继1986年，前港督尤德爵士在任内逝世，为表哀悼将节目改名《爱心满东华》，与及2019年，因疫情及社会运动气氛影响，将节目改名《善心满东华》。《善心满东华》的预告片昨晚在TVB播出后，有网民留言表示支持：「呢段时间的确好难『欢乐』喇。」、「改得好，香港人有爱心善心。」

逾百艺人歌手同心支援宏福苑火灾灾民

今晚节目逾百位艺人及歌手参与支持，希望凝聚各界善心，齐心协力，发挥守望互助精神，与香港市民并肩同行，㩦手渡过难关。直播期间，观众可致电捐款热线「1878333」（共130条线）捐款。透过捐款热线、银行专户、QR Code等等所筹得的善款，将全数拨用于支援受事故影响之人士，为受火灾影响的家庭及人士提供援助。

MAMA节目流程已经作出修改

除了《善心满东华》作出调动外，一连二日、相隔7年重返香港的「2025 Mnet亚洲音乐颁奖礼」（MAMA）已于昨晚（11月28日）在启德主场馆举行，不过节目流程已经作出修改，取消红地毡环节，在节目正式开始前，直播上特别打上文字致哀：「MAMA Awards 对于在香港火灾事故中罹难的人们致上深切哀悼。」开场后，担任第一晚主持的朴宝剑穿上黑色西装登场并先表示：「大家好，我是主持人朴宝剑，7年后MAMA再到香港和大家见面。香港发生令人惋惜的事故，在这场事故中，失去了挚爱的亲人和朋友，也给挚爱的家人和朋友留下难以磨灭的痛苦。我们致以深切慰问，期望不会再有任何伤亡，以下是默哀时间。」朴宝剑带领全场默哀约半分钟。

相关阅读：MAMA 2025丨火灾阴霾下举行 大批粉丝穿黑衣到场 红地毡环节取消1699元套票变睇彩排惹争议

朴宝剑想传达『支持香港』的讯息

朴宝剑结束默哀仪式后续说：「我理解大家的哀悼！衷心希望不会再经历这段事故的时光。我们希望透过舞台，传递慰藉和希望，即使只是一点点，也能传递继续前进的力量。此外，我们也想与世界一同铭记这份痛苦，并分享我们真挚的慰问。我们想传达『支持香港』的讯息，MAMA Awards已捐款支持受害者，衷心感谢大家的热情支持。我们亦希望大家能充分感受到今晚演出中所蕴含的真诚情感。」