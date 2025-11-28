MAMA 2025丨杨紫琼为悼念宏福苑五级火遇难者缺席颁奖礼 朱智勋疑临危受命颁年度歌曲大奖

韩国年度音乐盛事《2025 MAMA Awards》（MAMA）阔别7年重临香港，今、明（11月28日、29日）两日MAMA颁奖典礼，首次选址香港启德体育园启德主场馆举行。香港地区除HBO Max会进行线上直播外，TVB的myTV SUPER频道505 tvN Asia亦会同时全程直播。因香港大埔宏福苑周三（26日）发生严重五级火，导致逾百人伤亡，大会昨晚（27日）宣布取消红地毡环节，而MAMA如常举行。原定今晚（28日）现身担任压轴颁奖嘉宾的杨紫琼，昨日已有传会缺席，今晚最终未有到场，由百想视帝朱智勋颁发「年度歌曲（SONG OF THE YEAR）」，以及「年度Fans' Choice（FANS' CHOICE OF THE YEAR）」。

朱智勋颁发「年度歌曲」，由BLACKPINK成员Rosé凭《APT.》夺得，由于得奖者Rosé缺席MAMA，则透过影片分享获奖感受，表向粉丝表达谢意。至于年度Fans’ Choice奖则由ENHYPEN捧走，成员激动落泪。

相关阅读：MAMA 2025丨Chapter 1得奖名单 ROSÉ《APT.》获年度歌曲 ENHYPEN出道5年夺大赏泪洒舞台