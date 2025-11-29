前TVB吸金绿叶谈大仔患罕见病：点解偏偏选中我？ 已比预期长命 盼父子齐登极乐世界

60岁「细龟」黄一山早于90年代是周星驰的御用跟班，在电影界颇有名气，他于2003年开始举家移居内地并长驻发展，凭周星驰的电影成功杀出一条血路，不单在演出方面接job接到手软，近年还积极经营网上平台，更转型从商在大湾区开设修脚店，分店扩张迅速，去年再宣布开餐厅，专门卖清远鸡，大玩食鸡修脚一条龙的噱头，吸金力惊人。

「细龟」黄一山对太太一见钟情

近日「细龟」黄一山接受资深传媒人汪曼玲的YouTube频道访问，「细龟」黄一山与太太结婚30年，他坦言对太太一见钟情：「佢矮我过我，我觉得如果揾个伴，最好比自己矮返啲，冇可能永远要着高踩鞋同佢一齐，我有五呎三、四吋，我老婆应该五呎。」二人婚后育有二个仔，不过大仔先天性脑白质不健全：「基因突变，我哋都拎DNA去外国验，但系返嚟嘅结果系我哋冇呢种基因，六合彩仲易中过佢。」

黄一山曾怨「点解偏偏选中我？」

黄一山称大仔小时候行路比较慢，说话比人迟，当时觉得大器晚成，后来到读幼稚园时写直线，他用左手写直线永远都是弯的：「𠮶阵以为佢手震，大小肌肉问题，咪带佢去睇物理治疗、职业治疗，直至后嚟遇到医生，叫我哋不如照一次磁力共振， 原来系『脑白质营养不健全』，真系听都未听过，香港只有2、30个六合彩都易中过佢。」黄一山续说：「点解偏偏选中我？我自己上网查，一睇仲惨，有啲话小朋友10几岁就会走，又或者10几岁开始先盲，盲咗几年就走。其实脑白质这件事等于人嘅脑灰质出问题，就系老人痴呆。人嘅脑白质出问题，病征同老人痴呆差唔多，一个系白质，一个系灰质。」

黄一山感恩大仔成日在屋企陪他们

黄一山当时问医生有否医治方法：「佢话𠮶阵嘅科技做唔到，而且可以喺脑植入脑白质，令佢健全啲，但未必啱佢， 我觉得而家我嘅大仔都就嚟30岁，至少医生话佢10几岁就会拜拜，已经多咗10几年，只要你唔好怀住悲观嘅心，可能都会有啲好嘅嘢出现，或者我同个仔有多1、20年命，到时我哋同一时间去极乐世界，更长命都冇用，佢又唔使牵挂我，我又唔使牵挂佢。」黄一山承认曾有一段时怨天尤人：「我同老婆都唔系蠢人，本来谂住生个仔好好栽培佢，点解会出现呢啲？佢而家30岁已经好好，唯一感恩系佢成日喺屋企陪我哋，成日喺我哋身边，我觉得几好。」

黄一山为大仔倾家荡产找希望

黄一山称细仔反而读书几好，目前在北京大学读硕士：「佢明年5、6月份就毕业，我初初都担心细仔有事，不过医生话过咗10几岁就唔会有。为咗大仔，我哋睇过好多奇人异士，当时觉得系一个希望，结果钱就使咗，一次又一次失望，而家我哋都唔信呢啲，大仔都30岁喇，佢嘅生活可以同我哋一齐去旅行，人比人，比死人，有啲比我个仔仲差，变咗我觉得佢都唔算好惨，至少佢活得开心， 我觉得算喇，唔好同人比，永远唔好比惨，一比就无止境，会进入死胡同，困死咗自己，慢慢就觉得，其实冇乜嘢大了，睇下你个心境。」