70年代女星三子全部移民 与儿子美国见面身心疲累？ 获新抱挨夜做一事：真的要好好的做人

70岁的陈美龄（Agnes）虽然已经淡出娱圈多年，但她现时是教育家兼旅日歌手，凭住出过多本育儿书籍包括《50个教育法，我把三个儿子送入了史丹福》、《家长不要做的35件事》、《40个教育提案：把快乐带回给香港学生》等，成为不少母亲的学习对象。

陈美龄飞到美国加州与儿子见面

陈美龄与三个仔先后在史丹福大学毕业，她本人更拥有教育博士名衔，可谓「一门四杰」。儿子毕业后均定居美国，陈美龄曾表示乘搭15、16个钟头去纽约探儿子不容易，但近日陈美龄把心一横终于飞到美国加州与儿子见面，新抱更挨夜为她煮粥，逗得陈美龄开心不已。

陈美龄赞媳妇贴心

陈美龄日前在小红书留言：「来到加州了。大儿子来接我。媳妇为我买了很多水果，蔬菜，饮料等等，每一次我来加州，媳妇都会为我买很多好吃的，有那么好的一个媳妇，我真的很幸运。很感恩，离开日本前两天开始有一点感冒，要好好的休息几天，康复之后可以和小孙女玩耍。」其后陈美龄再晒幸福：「大儿子和小孙女来看我。媳妇要工作，但整夜的为我做了菜肉粥，萝卜牛肉汤和鳗鱼炒饭，真的很贴心。我立刻吃了一些，觉得身心都精神了很多。小孙为我做了一条手链，好可爱。他们带我去吃饭，买东西。 回家时，发觉电梯坏了！但大儿子全无怨言的上上落落的为我搬东西。 家人对我的感情和关怀，令我觉得自己真的太太太幸运了。好感谢！真的要好好的做人，才能足够报恩。」

陈美龄在2023年荣升做嫲嫲

陈美龄在2023年荣升做嫲嫲，当时她准备好金器赠孙女，更透露孙女的样子有点似自己，虽然「一门四杰」都在史丹福毕业，但陈美龄并不要求孙女步后尘：「我冇乜所谓，当然呢间系好嘅大学，入到梗系开心，不过，做个快乐、坚强、善良嘅人更重要，唔使一定好成功，唔使同人比较，最紧要系接受自己长处同短处，认同自己系个好有价值嘅人，咁样就唔会自卑及自大。」后来陈美龄又曾于社交平台分享儿子位于美国的豪华大屋，只见细仔住宅的天台空间宽敞，市区的景物一览无遗，而屋内装潢以木为主调，墙上更放有两福画的品味摆设，感觉简约温暖，陈美龄更亲手做了葡萄蛋糕，大赞细仔：「孩子为我们准备了香肠，各种蔬菜，鲜虾等等。还有薯仔沙律，牛油果沙律和香菇批！好丰富的晚餐。看儿子长大自立，能做菜请客，住的地方又那么好，当妈妈的真的是感恩万分！好安慰…很为孩子骄傲。」

