大埔宏福苑五级火丨古天乐、胡子彤及张文杰宣布缺席东京动漫节 因应香港大火取消赴日

一年一度的东京动漫节（东京Comic Con）定于12月5至7日假幕张展览馆举行，电影《九龙城寨之围城》在香港叫好又叫座，香港劲收逾亿票房，更加红到去日本，在当地大受欢迎，原定代表《九龙城寨之围城》出席的古天乐、胡子彤及张文杰，今日（28日）透过动漫节官方宣布，因应「大埔宏福苑五级火」严重事件，将会取消行程缺席动漫节。

古天乐将亲率胡子彤张文杰杀入东京动漫展

今届东京动漫展汇聚了国内外影视巨星，大会曾公布的嘉宾阵容包括有《魔盗王》的Johnny Depp、《魔戒》系列的Elijah Wood和Sean Astin、《回到未来》的「博士」Christopher Lloyd、Nicholas Hoult、《制裁者》的Jon Bernthal等等。当日公布「龙卷风」古天乐将亲率「十二少」胡子彤和「四仔」张文杰杀入东京动漫展，网民纷纷留言表示兴奋。

古天乐胡子彤张文杰因宏福苑五级火取消行程

东京动漫节今日于社交媒体发声明指，古天乐、胡子彤及张文杰在紧急通知下取消行程：「因应香港于11月26日星期三发生的大规模火灾，由于灾情需要被高度重视及关注支持，因此需要修改原定日本之行。」主办单位亦代表向已购票的活动出席者致歉：「抱歉让大家期待三位光临，但希望大家能够体谅香港目前的状况。我们会祷告纪念每一位受灾情影响的人。」

古天乐的拍照券售价仅次于Johnny Depp

《九龙城寨之围城》今年初在日本上映大受欢迎，当地票房超过5亿日圆（约2500万港元），造成了一股九龙城寨热潮。日媒曾报道「龙卷风」古天乐、「十二少」胡子彤及「四仔」张文杰将会在活动首两天亮相，更有粉丝合照环节，古天乐「身价」不菲。据官网资料，古天乐的拍照券售价为29,000日元（约港币1,460元），仅低于丹麦影帝Mads Mikkelsen和Norman Reedus 29,800日元（港币1,484元）少许，而且力压一众荷里活演员，仅次于Johnny Depp的75,000日圆（约港币3770元），三人合照则盛惠69,000日元（约港币3470元）。

