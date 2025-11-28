大埔宏福苑五级火丨移英王喜倡放胆加租：灾民住边间五星酒店 网民狠批凉薄

大埔宏福苑于11月26日发生五级火，死伤人数不断增加，截至今日（28日）下午3时，造成最少128人死亡，79人受伤，当中包括一名消防员殉职。已离港生活的王喜，连日来对宏福苑表现关心，却因一句「物业低于40米高嘅业主可以放胆加租」，引发争议。

王喜讨论灭火技术及设备

王喜近日在IG连续出多个帖文，当中打上《宏福苑灾难》，讨论楼宇问题。最初王喜写上「证明无任何现存嘅灭火技术、设备式理论；能够喺云梯去唔到嘅高度（40米）发生（挥）作用。」之后王喜再出PO：「《宏福苑灾难》后遗症物业低于40米高嘅业主可以放胆加租。利伸（申）：我会。」引起不少网民闹爆。

网民指责王喜留言不恰当：「你似乎连香港人都讨厌埋」、「王喜，请问你系咪有反社会人格？」、「咁大个人，系要呢啲时候讲埋啲咁XX嘢」、「觉得好X好笑，定觉得自己好X幽默呀？」等。被网民狙击后，王喜已将留言隐藏。并再出帖文：「《宏福苑灾难》2000灾民临时入住边间五星酒店？」

王喜曾演消防员走红

王喜当年演出《烈火雄心》系列，饰演消防员角色走红。不过王喜近年已淡出香港娱乐圈，移居英国生活，过得似乎不如意。王喜曾在社交网透露遭遇连环不幸，包括身无分文，连食饭钱都冇，不禁高喊：「救命呀！」王喜又自爆患上肾衰竭，一度被判断需要终身洗肾，情况令人担忧。

