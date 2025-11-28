海俊杰太太莫家慈离世丨曾落泪紧急呼吁为妻众筹惹回响 可供移植来源属「尸肝」 筹百万救不回挚爱

1994年新秀冠军海俊杰的化妆师的老婆莫家慈（Effie）在今年11月8日惊爆患上急性肝衰竭，需要筹70萭元进行换肝手术，虽然当时得到古天乐、曾志伟与及天盟娱乐培哥的帮忙下，筹得所需要的款项，不过《星岛头条》昨晚（27日）独家报道莫家慈病逝，夫妇俩从此天人永隔。海俊杰在人生低潮时遇太太并写了人生，他曾称：「入行最大得着系认识太太Effie。」

海俊杰曾声泪俱下为太太筹医药费

海俊杰曾在IG直播直播中声泪俱下为「急切换肝」的太太筹医药费，当时海俊杰神情凝重，强调自己不是骗子，真的是海俊杰：「我而家身处喺广州中山大学医院，附属第一医院，我太太患有急性肝硬化，钱银上，我哋好好嘅朋友已经筹得70万，但系我哋而家仲争70万，希望大家帮到几多得几多，因为每一分每一秒都系时间。」海俊杰越讲越心酸，一度要拭泪抹鼻涕。

海俊杰与外母在医院守候莫家慈

海俊杰当日的紧急呼吁曾惹来不少回响，海俊杰和外母Julianne在广州中山大学附属第一医院守候莫家慈，每日透过视像通话跟身在加护病房的莫家慈倾偈1小时，外母Julianne曾指女儿正等待肝源接受肝脏移植手术，并以「依家分秒必争，亦系最紧张时刻」来形容现时情况。到了11月11日，海俊杰在IG撰长文，并公开一张与太太Effie紧握对方手的照片并说：「我太太因为身体状况，早前被紧急送入玛丽医院，被确诊为急性肝衰竭，经过同医生嘅了解，佢个情况并唔乐观，而我们一家一直住在内地，同屋企人商量后决定转到广州中山大学医院附属第一院医治。」海俊杰指太太因出现变化要转入ICU：「广州院方亦以专业嘅方法处理及各方检查治疗，由于太太嘅情况比较严重，就喺佢留院入住后大概五天左右，病况出现好多未能预料嘅变化，需要转到ICU作出紧急治疗。」

海俊杰称太太病情严重估算手术费50万

海俊杰续说：「由于可能有机会配对，我亦都需要了解手术建议及医疗费用。医院嘅收费透明度高，医生认为太太的病情严重，医院方面估算手术费50万，但除手术费外其实亦都会继续衍生不同嘅医疗项目费用，经初部计算前后至少要过百万。由于我哋一家原有储备已在耗损情况下，难以承担持续增生嘅医疗费用，所以响心情好徬徨不安嘅情况下，好抱歉拍咗条片令到大家担心。」

海俊杰曾计划太太完成手术后返港治疗

其后廖安丽代海俊杰交代太太近况，据廖安丽了解可供移植的「肝脏」来源，乃来自「尸肝」；连同手术费用，大约需要50-60万人民币。至于医院ICU的每日收费，则由人民币8000至30,000不等。而手术后之跟进收费，现时仍是未知之数。只知道香港/广州来回关口接驳的私人营运「十字车」的收费，单程在讲价后都需要$30,000。海俊杰曾计划希望太太完成换肝移植手术后，可以尽快返回玛丽医院继续接受治疗。海俊杰又称若然太太能够逃过此劫，他日可以平安返回家中正常生活，必定会将大家的捐款之余额退回，到时再看看大家建议如何处理，甚至在治疗的过程中，海俊杰也打算披露所有支出，让大家清楚知道捐款的用途。