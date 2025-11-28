海俊杰太太莫家慈离世丨定居北京结识化妆师老婆 海俊杰曾是烂蒲浪子：最大得著系认识太太

1994年新秀冠军海俊杰化妆师的老婆莫家慈（Effie）上月惊爆患上急性肝衰竭，急需要筹70萭元进行换肝手术，虽然得到古天乐、曾志伟与及天盟娱乐培哥的帮忙，筹得所需要的款项，其后海俊杰曾表示太太的情况并不乐观：「希望大家可以继续为我太太祷告，所有人都要身体健康。」不过《星岛头条》昨晚（27日）独家报道莫家慈病逝，夫妇俩从此天人永隔。

海俊杰入行最大得着系认识太太Effie

海俊杰出道初期只推出专辑《微风中的海》后，随即绝迹香港乐坛，他曾表示当年因年少无知不成熟，终日只顾玩乐兼去夜场识女仔，又不听公司电话，经常因醉酒闹事而见报，结果错失了很多机会，到了2012年定居北京：「喺内地发展咁多年，最大得着系认识到同样来自香港嘅化妆师太太Effie。」

海俊杰与莫家慈2017年结婚

海俊杰与莫家慈拍拖5年，二人在2017年结婚，当日婚礼星光熠熠，不少圈中人到来祝贺，包括黄伊汶一家、姜大卫夫妇、陈雅伦、郑希怡、姜皓文、洪天明、赵学而、李蕙敏、吴浩康、李逸朗等，巨星刘嘉玲则送上龙凤鈪予新娘子。海俊杰曾称入行最大得着是遇到太太Effie：「喺北京头一年差唔多冇工作，靠返去广东省做骚，但都系吃力，最开心系识咗太太，佢系好可爱哋肥妹仔。太太一直都好支持我嘅工作，喺我低潮嘅时候，一路陪伴我身边、一路长大，好似结婚誓言咁，无论健康疾病、环境顺逆，大家陪住大家喺身边，唔系剩系过开心日子，唔开心日子都会互励互勉。」

海俊杰每日陪病妻

海俊杰回归TVB后，曾经有一段时间忙过不停，但仍然争取时间陪太太：「我好珍惜同家人和太太相处时间，太太成日陪住我，佢系做化妆师，有时拍剧都系佢帮我化妆，我又可以瞓多一个钟，不过佢好辛苦，因为我拍剧通常开好早，要叫醒佢帮我，之后佢先可以再瞓，好阴功，」当太太患上急性肝硬化后，需要筹70萭元进行换肝手术，海俊杰曾在IG直播中声泪俱下为太太筹医药费，海俊杰每天在广州的医院陪伴莫家慈，据悉，他们每日仅有一小时的视像通话时间，与在重症监护病房的太太联系。 虽然海俊杰在视像通话中总是笑容满面，希望能给予太太正能量，但私下难掩憔悴疲态。

