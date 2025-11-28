海俊杰太太离世丨艺人好友发文悼念莫家慈 名导陈德森接噩耗叹无奈 刘嘉玲前助手：感恩你喺我生命中出现

1994年新秀冠军海俊杰11月8日在社交网站拍片，失控地爆喊其任职化妆师的老婆莫家慈（Effie）患上急性肝衰竭，急需要筹70萭元进行换肝手术，虽然得到古天乐、曾志伟与及天盟娱乐培哥的帮忙，筹得所需要的款项，不过《星岛头条》昨晚（27日）独家报道莫家慈已经病逝。

著名导演陈德森对莫家慈离世很无奈

莫家慈离世的传出后，其生前朋友已陆续收到这个消息。著名导演陈德森今早（28日）在社交网留言：「亲爱的世侄女家慈：从小看著妳长大，妳母亲通知妳已上天家的消息很无奈、很难过⋯希望妳在另一空间像以前一样活泼可爱、蹦蹦跳跳，过著没有病毒的新生活！Teddy哥哥敬上」

刘嘉玲前助手感恩莫家慈曾在生命中出现

莫家慈的妈妈Julianne曾任职谢霆锋容祖儿入行初期的经理人，莫家慈任职化妆师，与不少圈中人熟稔，刘嘉玲前助手贴上与莫家慈的合照并说：「最亲爱的莫家慈：多谢你畀咗咁多欢乐畀我，一直陪伴住我，无论开心定唔开心。你总系喺我有事嘅时候，为我流泪。我好感恩你喺我生命中出现，成为我最宝贵嘅一部分。我非常唔舍得你，但系我都要放手，让你成为一个可爱嘅小天使。我哋只系暂别，家人一定会再见。你嘅笑容同笑声，我都永远收埋喺心入面最安全嘅位置。No more worries… R.I.P.，我最可爱嘅肥妹。Love you always…P.S. 我同你最钟意嘅歌：《听见星星叹息，用寂寞嘅语气，》永远喺我耳边回响。」

林雅诗大赞Effie为人友善

对于海俊杰太太莫家慈（Effie）病逝，身为好友的林雅诗（Grace），接受「星岛头条」电话访问，她表示昨日得知感到好伤感，本身跟海俊杰曾合作，跟对方太太也有共同朋友，自己同表姐跟他们经常聚会。她说：「朋友send来消息，我仲谂系咪真架？难以相信。」林雅诗大赞Effie为人友善，当年她跟前夫温文英离婚，指Effie经常慰问及陪伴她。谈到可会慰问海俊杰，林雅诗坦言好想，但不想烦住对方先。谈到是否早知莫家慈患病，她坦言在电话私人群组，知道对方患病，但不知实质病况。前男子组合天堂鸟队长叶泓声（Gordon）与海俊杰曾属同公司，对于海俊杰太太离世，叶泓声接受「星岛头条」访问表示想不到那么突然，昨晚得知已传短讯慰问海哥，希望海哥节哀顺变，若海哥有甚么需要帮忙便出声。他感叹近日太多不好新闻，心情很差，希望大家珍惜眼前人。关嘉敏以短讯回复《星岛头条》，她表示得知离世消息也很不开心：「我都识阿嫂，佢好锡我！成日嗌我『阿妹、阿妹，佢系我亲妹妹嚟架！』，佢真系当我亲妹妹，所以我都好难受。不过我都有安慰海哥，希望佢会振作，我都唔敢打扰佢，相信好多人会揾佢，但我有传讯息畀佢。」关嘉敏又指Effie性格好开心又搞笑，对方患病辛苦一段时间，所以也算是一种解脱，希望海俊杰不要太伤心。

