Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

34岁男星血癌恶化 接受第二次化疗出现严重副作用 向母亲道歉：让您操心、受苦了

影视圈
更新时间：14:30 2025-11-28 HKT
发布时间：14:30 2025-11-28 HKT

现年34岁的韩国艺人车炫承，凭着帅气的外型，精壮身材和阳光形象，2018年跟宣美一起站上Waterbomb音乐祭舞台，大跳性感热舞而爆红，更获网民封上「最帅舞者」称号。模特儿出身的车炫承，2021年参加Netflix恋爱节目《单身即地狱》，之后亦客串过网剧《绝世网红》，打算转型当演员的他，未料今年9月却传来罹患白血病消息，令一众粉丝感到震惊和忧心。近日，他在YouTube上传影片，记录做第二次化疗情况，副作用为他带来巨大折磨，不少网民也替他心疼。

车炫承整夜无法入睡

影片中，车炫承在医院准备第二轮化疗，他表示自己的眼眉毛变得稀疏：「无聊又烦闷。原本我的眉毛非常浓密，但现在掉了很多。画面上看起来好像还很多，但实际上已经变得很稀疏了。」当化疗开始约两小时后，他开始感到副作用带来的折磨：「头痛越来越严重，恶心感也更强，还冒冷汗。饭送来了，但实在吃不下。」他还表示整夜无法入睡。隔天继续进行化疗，车炫承表示副作用比之前更痛苦：「这次的化疗药好像头痛和恶心更严重。即使送餐来，也几乎吃不下。晚上还再度痛到冒冷汗，只能不断擦洗身体缓解不适。」

相关阅读：34岁爆肌男星确诊血癌  剃光头插喉照曝光  诉崩溃心情：人生跟梦想都停了

车炫承病情有好转

原本以为出院后能短暂休息，但不久又因血小板数值过低而再度入院。其后接受输血，突然出现过敏反应，让身体负担更加沉重。进入11月后，车炫承的免疫指标持续下降：「量了体温是38度。又开始了。昨天（中性粒细胞）降到3，今天中间值是10，也算是勉强习惯了。」由于三天内反复发冷，令他感到身心俱疲，后来母亲赶到医院陪伴，他亦忍不向着镜头跟母亲道歉：「让您操心、受苦了，真的很对不起。」随后接受多次输血和治疗后，车炫承的病况终有好转，中性粒细胞指数终于回升，并转到普通病房，他开心地表示：「离出院不远了。从无菌室出来后做的第一件事，就是去便利店，因为普通病房可以去便利店，还有有窗户真的太好了。」一众粉丝亦纷纷留言为他打气，希望车炫承早日康复。

相关阅读：罗家英再谈没有后代：呢啲系你哋普通人嘅想法  公开汪明荃「爱称」：佢好多秘密  退休计划曝光

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大埔宏福苑五级火．持续更新｜增至128死79伤 火警钟失效 棚网初步达阻燃要求
大埔宏福苑五级火．持续更新｜增至128死79伤 当局指火警钟失效 棚网初步达阻燃要求
突发
1小时前
大埔宏福苑五级火｜宏福苑财险赔偿传上限20亿 中国太平终确认承保 包括建筑工程全险等 强调「应赔尽赔」
大埔宏福苑五级火｜宏福苑财险赔偿传上限20亿 中国太平终确认承保 包括建筑工程全险等 强调「应赔尽赔」已联系法团及客户
股市
6分钟前
大埔宏福苑五级火｜七仙羽准确讲中火灾？曾指今年灾煞位在东北方  被指曾讲中多地有地震
大埔宏福苑五级火｜七仙羽准确讲中火灾？曾指今年灾煞位在东北方  被指曾讲中多地有地震
影视圈
18小时前
大埔宏福苑五级火│廉署拘捕维修工程项目顾问鸿毅建筑师两董事 押解返九龙湾办公室搜证
01:17
大埔宏福苑五级火│廉署拘捕维修工程项目顾问鸿毅建筑师两董事 押解返九龙湾办公室搜证
突发
4小时前
大埔宏福苑五级火｜火警系统疑被「挂牌」停用 前保安主任痛心「悲剧本有机会避免」
01:35
大埔宏福苑五级火｜火警系统疑被「挂牌」停用 前保安主任痛心「悲剧本有机会避免」
社会
5小时前
2017伦敦住宅Grenfell Tower大火。 美联社
大埔宏福苑五级火｜2017伦敦住宅大火类同 专家分析细说应变知识
即时国际
6小时前
前TVB富贵女星3岁儿急送院 吸氧气闭眼照曝光 二婚夫悲叹：望为你分担痛楚
前TVB富贵女星3岁儿急送院 吸氧气闭眼照曝光 二婚夫悲叹：望为你分担痛楚
影视圈
6小时前
周润发鲜为人知义举曝光  74岁曾传死讯金像影帝哽咽流泪：多谢佢畀我做跟屁虫
周润发鲜为人知义举曝光  74岁曾传死讯金像影帝哽咽流泪：多谢佢畀我做跟屁虫
影视圈
7小时前
大埔宏福苑五级火｜管理员冒险敲门喊火烛 住户感谢救命之恩 网民致敬：无名英雄
大埔宏福苑五级火｜管理员冒险敲门喊火烛 住户感激救命之恩 网民致敬：无名英雄｜Juicy叮
时事热话
3小时前
大埔宏福苑五级火｜高温+浓烟比烈火致命 幸存者恐72小时后才出现3类症状 谨记火警保命3原则
大埔宏福苑五级火｜高温+浓烟比烈火致命 幸存者恐72小时后才出现3类症状 谨记火警保命3原则
医生教室
4小时前