34岁男星血癌恶化 接受第二次化疗出现严重副作用 向母亲道歉：让您操心、受苦了

现年34岁的韩国艺人车炫承，凭着帅气的外型，精壮身材和阳光形象，2018年跟宣美一起站上Waterbomb音乐祭舞台，大跳性感热舞而爆红，更获网民封上「最帅舞者」称号。模特儿出身的车炫承，2021年参加Netflix恋爱节目《单身即地狱》，之后亦客串过网剧《绝世网红》，打算转型当演员的他，未料今年9月却传来罹患白血病消息，令一众粉丝感到震惊和忧心。近日，他在YouTube上传影片，记录做第二次化疗情况，副作用为他带来巨大折磨，不少网民也替他心疼。

车炫承整夜无法入睡

影片中，车炫承在医院准备第二轮化疗，他表示自己的眼眉毛变得稀疏：「无聊又烦闷。原本我的眉毛非常浓密，但现在掉了很多。画面上看起来好像还很多，但实际上已经变得很稀疏了。」当化疗开始约两小时后，他开始感到副作用带来的折磨：「头痛越来越严重，恶心感也更强，还冒冷汗。饭送来了，但实在吃不下。」他还表示整夜无法入睡。隔天继续进行化疗，车炫承表示副作用比之前更痛苦：「这次的化疗药好像头痛和恶心更严重。即使送餐来，也几乎吃不下。晚上还再度痛到冒冷汗，只能不断擦洗身体缓解不适。」

车炫承病情有好转

原本以为出院后能短暂休息，但不久又因血小板数值过低而再度入院。其后接受输血，突然出现过敏反应，让身体负担更加沉重。进入11月后，车炫承的免疫指标持续下降：「量了体温是38度。又开始了。昨天（中性粒细胞）降到3，今天中间值是10，也算是勉强习惯了。」由于三天内反复发冷，令他感到身心俱疲，后来母亲赶到医院陪伴，他亦忍不向着镜头跟母亲道歉：「让您操心、受苦了，真的很对不起。」随后接受多次输血和治疗后，车炫承的病况终有好转，中性粒细胞指数终于回升，并转到普通病房，他开心地表示：「离出院不远了。从无菌室出来后做的第一件事，就是去便利店，因为普通病房可以去便利店，还有有窗户真的太好了。」一众粉丝亦纷纷留言为他打气，希望车炫承早日康复。

