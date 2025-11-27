大埔宏福苑五级火｜七仙羽准确讲中火灾？曾指今年灾煞位在东北方  被指曾讲中多地有地震

大埔宏福苑周三（26日）发生严重五级火，死亡人数增至55人，逾70人受伤，包括一名殉职消防员，事件成为全城焦点，港人都为灾民而痛心。今次五级大火造成大量伤亡，有网民指玄学家七仙羽，于今年较早时间就曾指2025年东北方是灾煞位，非常容易出现灾害，而大埔就刚刚是位于香港的东北方。

大埔宏福苑五级火｜七仙羽指2025年东北方是灾煞位

去年8月，日本九州宫崎县发生7.1级强烈地震，引起当地居民抢购防灾物资，令港台民众更关注有关日本漫画家龙树谅作品《我所看见的未来》中，2025年7月5日的南海海槽大地震预言。当时七仙羽就被问及相关传言，当时她以玄学角度分析，指2025年东北方是灾煞位，最容易出现问题，日本正处东北；想不到日本当时「逃过一劫」，现在出事的竟然在香港大埔。

大埔宏福苑五级火｜大埔恰恰就在香港东北方

有网民提起七仙羽相关言论，都认为她当时似乎再次命中。不过就有网民指，有学过玄学的都知道今年要小心火灾，认为今次大埔出现在香港东北位，只是巧合而已，但无论如何七仙羽的确有提过今年要小心在东北位出现灾害，都可算被她不幸言中。

大埔宏福苑五级火｜七仙羽曾讲中多地有地震？

今年初韩国发生空难，七仙羽2月时受访，指自己去年已提到今年会发生不少空难、火灾事件，当时再表示缅甸将会有地震，而踏入2025年4月之后，她曾建议大家不要去日本。七仙羽当时表示：「2025好旺火，大家要尽量避免。要去旅行的话，去东南方向嘅地方会比较好，东面代表桃花、南系偏财。最旺系南面。」今年3月缅甸发生大地震，七仙羽被指「中咗」。

