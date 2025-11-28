Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

前TVB富贵女星3岁儿急送院 吸氧气闭眼照曝光 二婚夫悲叹：望为你分担痛楚

影视圈
更新时间：10:00 2025-11-28 HKT
发布时间：10:00 2025-11-28 HKT

现年42岁的梁靖琪（Toby），父母是前TVB戏剧组制作部总监梁家树及前艺员部经理萧笑鸣（芭姐），2019年与比自己年轻8年的男友施隽贤（Jonathan）再婚，婚后诞下两个儿子，大仔施睿文（Roman）下月就6岁，细仔施睿安（Rian）亦已3岁，一家四口生活美满。近日细仔施睿文突然入院吸氧，令到梁靖琪两公婆十分忧心。

梁靖琪获老公讃超级妈咪

日前梁靖琪转发了老公IG儿子入医院的照片，照片中的儿子一脸疲倦的睡在病床上，紧闭着眼睛吸着氧气，盖上毛毡，一副有气无力的样子，看得令人心痛。梁靖琪的老公亦以英语留言写道：「希望我儿子早日康复，很想能为你分担痛楚。」还大赞太太梁靖琪是超级妈妈「Super mummy」。而今日，老公施隽贤又再IG透露儿子已出院回到家裹，并分享了一张儿子家中的梳化上熟睡相片，并附上「Home Sweet Home」字句贴图。儿子已回家了，梁靖琪和老公终可松一口气了！

梁靖琪两度婚姻

梁靖琪于2004年以四人女子组合「女生宿舍」成员身份进军乐坛，其后加入TVB并在不少剧集中担任重要角色，因而被指获厚待。随着梁家树离巢，他的拍剧机会亦大减，至2016年离开TVB。2011年，她与有「炒楼王」之称的黄敏豪闪婚，不过随着婚后与吴卓羲传出绯闻，梁靖琪于2014年2月被传媒曝出已与丈夫黄敏豪申请离婚，并已分居八个月，至2019年与现任老公施隽贤再婚，婚后育有两子。

