大埔宏福苑五级火丨业主1年前揾《东张西望》投诉3.3亿天价维修屋苑 揭「黑箱作业」惊天黑幕

大埔宏福苑周三（26日）发生五级火，已造成最少44人死亡、逾70人受伤，包括一名殉职消防员，火势至今（27日）仍未救熄。早于2024年7月宏福苑曾出现在《东张西望》，当时的报道指大批小业主不满屋苑高达3.3亿「天价维修」，怒轰法团「黑箱作业」。

宏福苑业主曾要求旁听会

《东张西望》去年7月直击宏福苑的业主大会，当时镜头所见，一众业主情绪激动围堵法团主席，要求旁听会议，了解天价维修费的来龙去脉。谁知主席竟冷冷抛下一句「旁听系无意思」，随即关门开会，将小业主拒诸门外。

相关阅读：大埔宏福苑五级火丨主播陈嘉欣声音颤抖报道惨剧 误传家园被毁获全港力撑专业表现

据指当时楼龄已有41年的大埔宏福苑，公布要进行大维修，集资金额超过3.3亿元，由8座共1984户摊分，每户要付16至18万元。不少宏福苑居民坦言担心，以老人家对高昂维修费忧难以负担，因为要在七个半月内分六期缴清款项，当时列明由2024年6月30日开始第一期，直到2025年2月15日交最后一期。

宏福苑业主负担维修费感压力

有居民受访时表现担忧：「我哋打工仔，可能一个月得3、4万，差唔多成份人工畀晒佢。完全都好似冇先兆，杀一个措手不及。」据业主表示宏福苑在2016年强制验楼后，决定进行大维修，当时由法团案程序招标揾工程承办商，到去年1月底业主大会决议通过3亿3千多万的工程维修费和维修方案，同时通过分6期集资，但到去年6月3日众业主收到律师信，要求在6月30日交第一期，距离缴款日子不足一个月。

相关阅读：大埔宏福苑五级火丨特约演员林子幸被轰推销保险「发死人财」 TVB发声明割席强烈谴责 林子幸深夜道歉

有业主想入禀土地审裁处，却疑似遭到打压，当中更离奇发展，法团在40多份维修标书中，竟然筛选「最贵」的方案，令「黑箱作业」的疑云越滚越大。众业主围堵法团主席后四日，突然收到延长10个月的缴费通知，最后一期在2025年5月31日缴交。

法团回复《东张》顺延集资期限

节目当时获屋苑法团主席回复，早在律师信发出前十多日，已经向业主发出工作进度简报，交代6月初将会发出集资通知书，并已显示第一期的集资金，表示由于部分业务收到通知书后，出现莫名其妙的反应，全委会为平衡大家所求，顺延集资期限，并强调大维修项目及股算金额，是经过业主大会投票决定，亦已安排市建局的代表出席在7月5日的解说大会，为业主提供更多新领津贴及贷款事宜。

没料到宏福苑投诉一年多后，近日屋苑进行外墙翻新工程，外墙棚架遭无情大火吞噬，更在瞬间蔓延至屋苑相邻的多座大厦，更造成多人伤亡。