大埔宏福苑五级火丨逾百艺人齐心救灾 郑秀文郭富城李嘉欣等巨星祈愿伤者早日康复逝者安息

影视圈
更新时间：18:09 2025-11-27 HKT
发布时间：18:09 2025-11-27 HKT

大埔宏福苑周三（26日）发生严重五级火，截至今日（27日）下午3时，死亡人数增至55人，逾70人受伤，包括一名殉职消防员。由于韩国大型颁奖典礼「2025 Mnet亚洲音乐颁奖礼」（MAMA）在香港举行，引起韩媒及韩国网民关注，而五级大火同时亦引起国际媒体注意，多间媒体罕有以头条大篇幅报道相关灾情。

逾百艺人转发支援资讯

本地逾百位艺人关心灾情，由昨晚开始不断转发民间的支援资讯，包括大埔区临时安置及社区会堂资料，暂避服务单位，宠物救护团队支援等消息，并呼吁市民留意官方与民间渠道的最新指引，一同共度难关。

相关阅读：大埔宏福苑五级火丨主播陈嘉欣声音颤抖报道惨剧 误传家园被毁获全港力撑专业表现

逾百艺人透过社交平台发声，当中包括郑秀文、郭富城、李嘉欣、舒淇、宣萱、邓紫棋、袁咏仪、李施嬅、蔡卓妍（阿Sa）、张敬轩、谢安琪、张继聪、佘诗曼、陈山聪、杨茜尧、胡定欣、张振朗、姚子羚、高海宁、林淑敏、林盛斌、刘颖旋、郭柏妍、钟柔美、江美仪、陈炜、周嘉洛等。

麦诗晴询问义工招募方法

李施嬅表达沉重心情，并呼吁大众：「真的好伤心，好心痛。这次火灾已经超越当年的嘉利大厦火灾。保佑所有伤者，身亡者，和他们的家人。保佑香港。也向殉职的消防员致敬，我们的英雄。物资，金钱，能出一分力帮忙，就一齐帮忙。」吴若希转发寻人帖文，而《东张女神》麦诗晴发文询问义工招募方法，希望有组织及系统地提供协助，获网民称赞。

相关阅读：大埔宏福苑五级火丨特约演员林子幸被轰推销保险「发死人财」 TVB发声明割席强烈谴责 林子幸深夜道歉

