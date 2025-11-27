大埔宏福苑五级火丨特约演员林子幸被轰推销保险「发死人财」 TVB发声明割席强烈谴责 林子幸深夜道歉

大埔宏福苑昨日（26日）发生严重的五级大火，截至上午7点，已造成最少44人死亡、66人受伤，包括一名殉职消防员，数百人失联。正当全港市民对死伤者表达深切慰问时，前TVB特约演员被指利用事故推销保险，被网民怒轰「发死人财」，冷血行为令人不齿。

林子幸大谈保险重要性

昨日下午宏福苑外墙棚架突然起火，火势迅速蔓延，演变成一场吞噬多栋大厦的五级大火，造成严重人命伤亡，全城哀恸。有KOL在社交平台爆料，指一位名叫林子幸的特约演员，在火灾发生后不久，在微信朋友圈以「意外来得太突然」为题，大谈保险的重要性。

该KOL贴文怒斥：「宏福苑火灾第4个agent冲出黎卖保险，以为喺WeChat卖我就唔知？今次仲要系前TVB艺人AIA success family嘅人」。截图内容见到林子幸写道：「今天看到新闻，心里真的很沉重」，随后强调：「提前准备、做好风险管控」，并称「保险不是推销，是陪伴」，文末更附上火灾现场的图片。

林子幸遭网民轰冷血

林子幸的帖文一出，随即引发网民激愤，纷纷涌入其社交平台留言，怒斥其行为冷血、消费悲剧、「发死人财」。 面对排山倒海的负评，林子幸其后就事件道歉，表示自己绝无此意：「若我的表达方式引起误会或不适，我在此向所有受影响人士诚恳致歉！」林子幸又强调：「我尊重每一位消防员的付出、每一位市民的感受，也会以更谨慎的态度处理未来的言论。」

TVB深夜发严正声明

TVB企业传讯部深夜发出严正声明，对有关「特约演员林子幸借火灾事故推广保险」等相关言论，澄清林子幸非TVB员工，公司与林子幸并无任何关联，林子幸的行为亦不代表TVB立场，并对任何利用社会重大事故或他人不幸事件作为宣传之行为予以强烈谴责。

林子幸剧集曾演「正义老公」

事件主角林子幸毕业于香港演艺学院，拥有多年舞台、电视及电影演出经验，曾是TVB的特约演员。林子幸曾在今年初的剧集《奔跑吧！勇敢的女人们》中饰演「正义老公」一角，与吴若希有对手戏。除演艺事业外，林子幸亦涉足金融界，是AIA Success-Y的联合始创人兼招募总监，其社交媒体亦不时分享关于金融科技及Web3.0的内容。

TVB企业传讯部今日凌晨发出严正声明全文如下：

严正声明

近日有网络媒体报导有关「特约演员林子幸借火灾事故推广保险」等相关言论，本公司特此作出以下严正声明：

1. 林子幸先生并非本公司（电视广播有限公司）员工，本公司与该人士并无任何关联，该人事行为亦不代表本公司立场。

2. 本公司对于相关报导深感遗憾，并对任何利用社会重大事故或他人不幸事件作为宣传之行为予以强烈谴责。

3. 本公司对宏福苑火灾事件中之死伤者及其家属致以最深切慰问，并呼吁公众及媒体以严肃态度报导有关灾难事件，切勿为追求流量或瞩目效应而散播不实资讯或误导性内容。

本公司再次重申TVB对于任何关乎人命伤亡的事件，皆以最严肃态度处理，绝不容许任何人士以本公司名义发表不当或具误导性言论。

电视广播有限公司

企业传讯部

林子幸今日凌晨道歉全文如下：

《道歉声明启示及厘清误会》

昨日（26日）下午因得知大埔宏福苑火灾事件，我在个人微信朋友圈发表了一段贴文（现附上原文），想表达出关注风险管理与保障的重要性。

不料此举被部分社交帐号及媒体误会解读为「借意外推销保险」，甚至以「发死人财」等字眼形容，令我深感震惊与悲切痛心。

在此，我郑重澄清：

该讯息仅限于我个人朋友圈，并非公开推广；

发文初衷是出于对事件的关注与对朋友们的关心，希望大家提高风险意识；

期间并无销售任何产品或进行任何商业行为。

我深知，在灾难面前，最重要的是尊重与同理。

若我的表达方式引起误会或不适，我在此向所有受影响人士诚恳致歉！

我尊重每一位消防员的付出、每一位市民的感受，也会以更谨慎的态度处理未来的言论。亦对每一位的遇难者及家庭致以深切的慰问，对任何一位看到某报导而产生误会或感到受伤的任何一位致以歉意。感谢大家的理解与包容！

林子幸

2025年11月27日凌晨