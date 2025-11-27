大埔宏福苑五级火丨MIRROR宣布不出席MAMA颁奖礼 传周润发杨紫琼不参加

「2025 Mnet亚洲音乐颁奖礼」（MAMA）相隔7年重返香港举行，因大埔宏福苑昨日（26日）发生火灾悲剧，截至今日（27日）下午3时，死亡人数增至55人，事故引发全球关注。原订11月28及29日于香港启德主场馆举行的MAMA是否能正常进行，引起网民关注。据韩媒报导，盛传周润发、杨紫琼不出席MAMA颁奖礼，但大会暂未宣布二人缺席的消息。而香港男团MIRROR就于27日深夜宣布，不参与是次颁奖礼。

MIRROR宣布不参加MAMA

香港著名男团MIRROR，本将出席MAMA颁奖礼，不过团队于27日近凌晨时段，宣布因为大埔宏福苑火灾灾惰严重，决定不会参加是次颁奖礼。团队发布特别通告全放文如下：

特别通告

鉴于大埔宏福苑不幸的火灾事故，团队带着沉重心情慎重考虑后，决定MIRROR将不会参与MAMA颁奖礼2025演出。

MakerVille沉痛哀悼因火灾而不幸离世的人士，衷心向伤者及所有受影响人士致以最深切的慰问，祝愿救援工作顺利进行。

团队亦向受影响的观众表示由衷歉意，感谢大家的谅解。

MAMA考虑改录播形式进行

大会昨日进行紧急会议，据指节目组会尽力把重心修改成「对火灾受害者的慰藉与哀悼」的方式，拍摄也重新整顿，但未有讨论「取消整个颁奖礼」。目前大会已经通宵紧急开会修改内容，当中以将火焰舞台、大型特效等将会取消。综合韩媒报道，多位歌谣界相关人士今日透露，MAMA正讨论以无观众形式举办的可能性，除打算取消红地毡外，还考虑不进行直播，采取录播形式进行。

MAMA发表声明

MAMA官方于27日发表声明，指会举行默哀仪式，并作出捐款支持受影响家庭。全文如下：

我们对这场火灾感到伤痛，并向所有受火灾影响的市民及失去亲人的家庭致以最深切慰问。

2025 MAMA AWARDS 结合了无数艺人、工作人员和粉丝长时间的投人与付出。我们相信音乐拥有治愈和团结的力量，可以在这个困难的时刻，为大家带来慰问与支持。我们会小心调节制作，希望为观众带来精心演出，同时能为大家带来关怀和力量。

为表哀悼，我们将于活动上举行默哀仪式，并作出捐款支持受影响家庭。2025 MAMA AWARDS 将以「支持香港」作为活动主调，为香港提供正能量。

我们相信音乐能凝聚人心，为市民打气，给予勇气，携手前行。

我们心系香港，让我们一起走过这个伤痛时刻。

据韩国电视台JTBC新闻报道，指周润发和杨紫琼都不会出席MAMA颁奖礼，报道表示：「2025年MAMA颁奖典礼在距离典礼举办地启德体育场约20公里处发生悲剧后，主办单位紧急召开内部会议。包括杨紫琼和周润发在内的多位本地明星已确认退出颁奖典礼。杨紫琼是首位获得奥斯卡最佳女主角奖的亚洲女演员，周润发则凭借《卧虎藏龙》和荣获奥斯卡最佳外语片奖的《英雄本色》等影片而闻名，他们原定作为颁奖嘉宾出席。鉴于今天早上已有众多韩国流行音乐组合启程前往《2025 MAMA颁奖典礼》，全面取消的可能性不大。目前正在讨论诸如缩短演出时长等方案。」

据《MyDaily》报道，MAMA事务局表示：「正在按部门迅速讨论适当的应对方案，不仅是颁奖典礼相关的官方应对活动运营程序，还有艺人舞台和颁奖等相关事项，也会在仔细审查并整理后迅速传达。」大会还表示：「向给所有艺人和相关公司带来困扰而致以歉意，事务局将认真审查讨论，准备以最佳的方向进行。」

有指明日（28日）举行的MAMA，会取消红地毡环节，并在开场增设默哀仪式，颁奖礼将按计划录制，但延后播出。由于杨紫琼、周润发等巨星要改期再出席活动十分困难，MAMA的拍摄只能进行大幅度修改。大会将调整敏感舞台设计及演出流程，有传女团MEOVV原定演唱《Burning Up》，可能因歌词引发争议要取消。

MAMA举行网民反应两极

另外，大批韩国网民留言指香港发生严重的火灾，MAMA理应取消，但亦有人称要衡量海外观众的机票及酒店损失。女团i-dle华籍成员宋雨琦在IG以黑底白字发文：「希望大家能平安无事」，并配上三个双手合十的图案。SM娱乐今日下午宣布：「SM娱乐决定向中国香港红十字会捐赠港币100万元，用于支持当地火灾救援及后续过渡安置、生活物资补给等工作。勠力同心，共渡难关！」

