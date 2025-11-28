前港姐季军女儿惨遭大妈撞落河 星妈奋勇救挚爱亦被扯下水 后续曝光成一世阴影

现年68岁的钟慧冰，早在她14岁时已移居美国生活，毕业于美国纽约大学经济系，1979年回流香港参加香港小姐，拥有高学历的她最后还赢得季军。甚有生意头脑的她，从商多年成为公关公司老板。她与前夫所生的的女儿林静莉，大学毕业后亦加入娱乐圈，两母女经常拍片分享到社交平台，又不时在网上互动，感情十分好。近日林静莉在其IG的限时动态分享贴文，忆述小时候被人撞落水中，妈妈钟慧冰为了救她，结果两母女惨变「泥人」。

钟慧冰母女齐跌落水

林静莉在贴文中表示重游意外的旧地：「今日嚟到我嘅童年阴影拍野- 香港湿地公园，记得细细个过呢条桥嘅时候，我怕晒要妈揽住我，阿妈仲用件褛遮住我个样点知行行吓俾个大妈用劲重嘅背囊一野撞我，我就跌咗水，阿妈为咗救我扶起我，点知我就一野扯埋佢落去，最后我由头湿到到尾，仲饮咗两啖泥水，好彩水唔深」最后还转标注问妈妈：「 你记得我？」之后钟慧冰亦在IG回应女儿，表示印象深刻：「这件事深印脑海，为了救你，我跳埋入水灌入大口泥水，然后全面全身泥透内外衣裤，慢慢爬番上岸，再拉住你冲往女厕，一路上途人侧目纷纷让路，因我们一大一小一高一矮两个泥人，成为了当日下午湿地公园内最有趣的风景」。

钟慧冰曾被丈夫背叛

钟慧冰当年与圈外男友结婚后，于1996年诞下女儿林静莉，却在怀孕初期得知老公另结新欢，婚姻已陷入危机，最终离婚收场。钟慧冰曾投资雷曼兄弟控股，原打算离婚后用该笔资金供女儿读书，2008年却爆出雷曼事件，导致钟慧冰积蓄化为乌有，为解财困复出幕前。而钟慧冰早年亦曾患罕见血管炎，一度半身瘫痪，凭惊人意志克服困境。

