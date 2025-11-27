Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

向太爆料曾救济「爆红大湾仔」：他连饭都吃不起  出手谈判助解困  娶亲儿女友反送不菲礼金

影视圈
更新时间：11:00 2025-11-27 HKT
发布时间：11:00 2025-11-27 HKT

有「影坛大亨」之称的向华强太太陈岚（向太），近年转战自媒体，凭借著敢言的性格和分享娱乐圈秘闻，在社交平台上吸引了超过1200万粉丝。近日，她再度成为焦点，于影片中亲自爆料，揭示了她过去如何帮助著名影星陈小春，度过严峻经济难关的内幕。

向太揭陈小春曾陷困境

向太在影片中透露，陈小春因与前公司发生合约矛盾，导致长达一段时间未能领取分毫薪金，生活陷入困境，甚至到了「连饭都吃不起」的地步。据悉，当时陈小春与谢天华、朱永棠组成的唱跳组合「风火海」签约于星工厂，尽管陈小春已凭借1996年的《古惑仔之人在江湖》中「山鸡」一角走红，但公司却依然拖欠薪酬。

相关阅读：陈小春大仔潜力无限？任颁奖礼司仪表现有大将之风 成就超越老窦指日可待

 

向太义气出手助谈判

在陈小春等人发出求救后，向太立即采取行动。她不仅派遣公司总监与陈小春的旧东家谈判，希望能将他们签下，更仗义地要求对方结清所有拖欠的款项。向太强调，她当时出手相助并非为了寻求回报，因为签下陈小春时，他们已经过了《古惑仔》系列的爆红期，这也打破了外界以为是她「挖角」的传闻。最终，陈小春于2000年转投向太夫妇旗下的中国星公司。

向太祝福「新抱」应采儿

除了事业上的援助，向太与陈小春的家庭也有著一段有趣的缘分。陈小春的妻子应采儿，曾是向太属意的「钦定儿媳」，并与其子向佐有过一段情。然而，当应采儿最终选择与陈小春共结连理时，向太非但没有丝毫愠怒，反而大方出席两人的婚礼，并送上了丰厚的礼金，气度令人称赞。

向太指曾帮助刘德华免破产

向太乐于助人的事迹在圈内早已不是秘密。除了陈小春，坊间亦有传闻指，在刘德华公司濒临破产之际，向太曾毫不犹豫地借出4000万港币，甚至连欠条都未要求，此番言论也获得了向太本人的按赞证实。这些事件都一再印证了她在香港娱乐圈中，不仅是位成功的制片人，更是许多艺人敬重的「大姐大」。

相关阅读：向太谈移民批「美国不是个好地方」  称没自由满街乞丐道友：孙儿不准去读书，敢去我把钱捐了

