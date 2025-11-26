Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

钟丽淇为10岁细女温馨庆生 罕见病大女坐手推车近况曝光 细女一举动证姊妹情深

现年48岁的钟丽淇（Margaret），2010年与中意混血男友Nardone Ruggero注册结婚，婚后育有两名分别14岁的大儿Isabella和刚刚10岁的细女Michela。日前细女Michela的10岁生日，钟丽淇在家中为爱女庆祝，还向女儿送上爱的告白。

钟丽淇带女游主题乐园

钟丽淇在其IG分别了与女儿庆祝生日的照片，相中见她在家中大厅摆放了一些生日主题的汽球布置，还准备了一个可爱的公仔造型蛋糕，寿星女Michela揽着家姐Isabella一起合照，然后两姊妹齐齐切蛋糕，可见姊妹两人感情要好。此外，钟丽淇又带两个爱女到主题公园庆祝，在餐厅切蛋糕时，钟丽淇又向女儿送上Birthday Kiss，并以英文发文表示：「祝我的阳光女孩10岁生日快乐！ ！ ！谢谢你的出现为我人生充满欢乐，希望你继续保持善良的心，宝贝我爱你...」

相关阅读：佘诗曼闰蜜举家亲亲熊猫 9岁细女暴风成长星味爆发 大女患罕见病活得坚强

钟丽淇赞细女很懂事

钟丽淇的大女儿Isabella因患罕见基因病「四号染色体缺损综合症」，多年来与老公一直悉心照，而细女Michela很懂事，亦会帮忙照顾家姐。钟丽淇曾透露细女Michela十分贴心，会自己细心观察和聆听家姐的感受，不仅是用耳朵倾听，还会用心去感受，而女儿所做的事情已经超过妈妈和爸爸的期望。
 

相关阅读：钟丽淇大女参加学校陆运会 甩开助行器完成赛事：是我坚强的动力

 

