大埔宏福苑五级火丨陈家乐连诗雅「夫妻档」圣诞活动 佘诗曼亮灯仪式今日齐延期 容祖儿许冠杰采访活动取消丨持续更新

昨日大埔宏福苑发生五级大火，造成多人死伤，令今天(27日)娱乐圈不少活动受到影响，原本有9个活动安排传媒采访，当中8个活动需要延期或取消，只有1个新城电台访问3位「声秀」得主的采访活动，因是录音关系，决定继续进行。今日延期活动包括陈家乐和连诗雅夫妻档出席在铜锣湾举行的商场圣诞活动启动礼，活动主办方在昨晚立即宣布延期。佘诗曼原定今天出席尖沙咀的圣诞树亮灯仪式，亦因为今次事件，宣布延期。《粤剧特朗普》本于今天在黄埔新光戏院举行记者会，李居明师傅亦决定将活动延期。

容祖儿、许冠杰、陈奕迅有关采访活动取消

至于取消方面，容祖儿、Lollytalk成员Egg及Tania、谢嘉怡、孙慧雪、程人富、黄淑蔓、钟舒漫、何佩瑜、周家怡、汤怡、韦罗莎原安排于今天(27日)傍晚出席在香港迪士尼乐园举行的《优兽大都会2》首映礼，主办单位决定取消。许冠杰在社交网发文为受影响居民打气，表示「作为大埔街坊，我感同身受，希望各界全力集中协助消防处救援。天佑香港。」而今天许冠杰原本要出席大型舞剧「《武道》李小龙的有法与无限」的记者采访环节，主办单位公布此环节取消，有份出席采访的艺人还包括李香凝及女儿Wren Keasler、陈奕迅、许怀恩、RubberBand、香胤宅等，而舞剧表演则会如常举行。另外台湾歌手林晓培与邓建明亦于今天安排了一个彩排访问活动，最后亦决定取消。谢宁本在今天在旺角开幕的新店举行的宣传活动，她有感此时实在不宜有任何庆祝活动，故决定取消。

许冠杰是大埔居民，他十分留意火灾情况。

许冠杰在社交网发文为受影响居民打气。

容祖儿要出席《优兽大都会2》的首映礼已取消。

陈奕迅本应亦有份出席今天的记者采访环节，但这部份已取消。

容天佑婚礼今举行 访问环节取消

TVB小生容天佑今日与未婚妻扶天恩于 Ritz-Carlton举行婚宴，原安排记者在黄昏6时见传媒及接受采访，今早二位新人决定取消访问，改为稍后发相。

容天佑与拍拖8年的圈外女友扶天恩今日举行证婚及婚宴。

婚礼原安排了新人采访环节，今日通知传媒取消。

Jace演唱会售票日期另行通告

宣布举行红馆演唱会的陈凯咏(Jace)亦因大埔宏福苑昨日发生致命大火，昨晚在社交网发文宣布延后原定于本周五的公开售票：「对于大埔发生的严重火警我表示深感遗憾与难过 大概此时并不适宜进行演唱会的门票公售活动 现决定延后原定于本周五的公开售票 JACE WORLD会再作另行通知 如有不便 敬请原谅愿大家平安」。

Jace今晚在社交网发文宣布延后原定于本周五的公开售票。

Jace的演唱会在明年2月举行。

江若琳店舖提供免费食物及饮品

江若琳和萧唯展亦分别在社交网发文，指萧唯展开设的坚信号上海生煎皇大埔店昨晚通宵开放，并为受火灾影响的居民提供免费食物及饮品，呼吁大家要注意安全。

江若琳和萧唯展分别在社交网发文。

指店舖会为受火灾影响的居民提供免费食物及饮品。