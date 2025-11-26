大埔宏福苑五级火｜前港姐冠军嫲嫲卷烈火漩涡：令人痛心的一天  现场拍下强劲火势  深切慰问罹难者

现年30岁、前香港小姐冠军谢嘉怡早前被《东周刊》独家报道，她正跟一位高大型男正在热恋，而她之后亦在社交网大方承认恋情，并分享多张与男友的甜蜜合照。不过本身心情大靓的她却惊闻噩耗，她于IG中表示大埔宏福苑今日（26日）发生五级火警，原来牵涉其祖母物业，她发放了大埔五级大火的真实情况，并指出自己眼白白看着祖母的房子被烧光，表示「这真是令人痛心的一天」。

大埔宏福苑五级火｜谢嘉怡看着祖母房子被烧光

正当全城心系大埔灾情时，谢嘉怡在IG中发布了她在大火现场拍摄的影片，画面触目惊心。从影片中可见，熊熊烈火正疯狂燃烧，而其中一处火光冲天的单位，正是她祖母的家。她心碎地写下：「我向所有罹难者、伤者以及今天失去家园的人们，致以最深切的慰问和祈祷。今天我眼睁睁地看着奶奶（祖母）的房子在熊熊烈火中燃烧，真是令人痛心的一天」，字里行间充满了无奈与悲痛。除了表达自己的悲痛，谢嘉怡亦在社交网转发火警的救援资讯，心系其他受影响的居民。希望她与家人能坚强面对，并祝愿所有灾民能尽快获得安置与援助。

相关阅读：离巢前港姐谢嘉怡大方认爱 男友原来都系圈中人 日前被《东周刊》独家爆当街亲热

大埔宏福苑五级火｜傍晚6时22分将火警升级

今日下午2时52分，大埔宏福苑宏昌阁疑因外墙棚架起火，火势一发不可收拾。由于现场风势强劲，火苗迅速蔓延，形成一片火海，滚滚浓烟直窜天际，笼罩半空，情况骇人。消防处接报后，因火势极为猛烈，在短短三小时内，于傍晚6时22分将火警升为五级。

大埔宏福苑五级火｜至今造成多人死伤

现场传出多响爆炸声，火势更波及相邻的宏泰阁及宏新阁等共5幢楼宇。消防人员出动3条云梯，不断向大厦射水灌救，但火势依然难以控制。这场无情大火至今已酿成至少13人死亡（包括一名消防员）及16人受伤的惨剧。

相关阅读：30岁谢嘉怡入行前为一原因甩初恋无意再入情关 《东周刊》独家直击跟高大猛男暗角亲热