郭富城老婆方媛产后状态首曝光 一部位现况网民惊为天人 骚三宝一私密部位劲得意

影视圈
更新时间：21:00 2025-11-26 HKT
发布时间：21:00 2025-11-26 HKT

天王郭富城于上月22日宣布现年38岁的太太方媛已顺利诞下第3位小千金，《星岛头条》亦独家追踪城城亲自驾车，与方媛的妈妈（外母）前往医院接BB出院。事后城城亦有在IG写道：「我们的小公主终于到家了！母女平安，感恩所有」。太太方媛开始闭关坐月，近日城城出席活动时亦公开女儿名字叫郭咏心，英文名叫Cheryl。三女之母方媛，昨晚（11月25日）在社交网展示修身成果。

方媛晒嫩滑肌肤

方媛在小红书上载了多张Fit爆靓相，其中她身穿黄色紧身衫搭配瑜伽裤，露出纤细腰身，可见收身极之成功，而皮肤状态依然嫩滑，犹如剥壳鸡蛋，难怪她开心留言写道：「解锁新身份，三胎妈妈，三胎归来！一家五口」不少网民都粉粉向她请教修身秘诀：「到底为啥生了孩子，生了这么多，小腹还这么平坦紧致的，望眼欲穿啊」、「请教系点样做到瘦身瘦得咁好？」、「真系无得输！」、「小腹平平的秘诀在哪里」、「少女一样」，方嫂天生丽质，真是羡煞旁人。

郭富城孖两女跳舞

此外，方媛亦在其小红书分享多张自拍照，甚产前的她分别不大，同时亦有她的坐月餐照片，一餐有4餸一汤，其中一张更是老公郭富城跟两个女儿在露台跳舞的剪影照片，她并写道：「现场演唱会」，还有三宝的小脚，相片上写上：「我满月啦！」，以及庆祝三宝满月的紫色大蛋糕及小礼物等。

