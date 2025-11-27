60年邵氏「喷火美人」激罕现身 真实状态令人一见难忘 移居美国豪宅超巨大私隐避世度极高

曾被为誉为「御用渣男」的尹子维虽然渣男形象深入民心，但在现实生活中，尹子维对「内地第一美乳」徐冬冬用情极深，获封为「香港最深情男星」。 尹子维和徐冬冬的关系纠缠不清，从2018年公开拍拖，2022年突然分手，2023年戏剧性复合，直到去年宣布订婚，当日经历过不少波折，堪称圈内传奇。

「喷火美人」胡燕妮久未公开露面

尹子维近日与未婚妻徐冬冬在小红书发布了一段影片，记录了他们专程飞往美国，为尹子维母亲、60年代有「喷火美人」之称的邵氏顶级花旦胡燕妮庆祝80岁大寿的欢乐时光。影片中，久未公开露面的胡燕妮精神矍铄兼气质依旧，见到准新抱笑到合不拢嘴，引起了广大影迷的怀旧与祝福。

胡燕妮自80年代起便移居美国洛杉矶

胡燕妮自80年代起便移居美国洛杉矶，过著低调安逸的生活，今次80岁大寿并没有大排筵席，只是在家中举行了温馨的家庭派对。在影片中，身形略为圆润的胡燕妮身穿红色上衣，气色红润，福气满满。虽然年届八旬，但保养得宜，皮肤白皙，外貌看起来像五六十岁。 「准新抱」徐冬冬亲切称呼胡燕妮做「妈妈」，逗得胡燕妮心情大靓，微笑合照。气色好，胡燕妮一家人先是在餐厅享用墨西哥菜，徐冬冬食完奶奶点的墨西哥夹饼后，识做地大赞好食，其后回到家中继续庆祝，由尹子维和哥哥尹子洋更亲自下厨，为母亲准备生日晚宴，场面十分温馨。

胡燕妮美国大屋装修简约不失奢华

胡燕妮在美国的大屋，装修简约不失奢华，空间感十足，环境优美，一家人在客厅又唱又跳，气氛热闹。之后胡燕妮在客厅切蛋糕，洋溢幸福之情。徐冬冬之后重温胡燕妮后生靓相，激赞奶奶气质优雅，又发文祝胡燕妮生日快乐，「子维妈妈的80大寿，全家人首次拍vlog。祝妈妈永远健康年轻，妈妈生日快乐」。胡燕妮当年得导演秦剑仅凭一张照片，便认定她是可造之才，并与仍在德国的她签下五年合约，随后引荐她进入邵氏公司，因拥有中国和德国的混血血统，五官深邃，外型脱俗，入行不久便成为顶流花旦。

蔡澜称赞胡燕妮漂亮得厉害

已故「香港4大才子」之一的蔡澜，曾在他的回忆录《活过》中，称赞胡燕妮在影展走红毯时，美貌连各国女星都忍不住停下来转头去看她：「男人看女人理所当然，但惹得美女也看美女，是真的漂亮得厉害。」不过胡燕妮却在刚走红时就为爱不惜得罪公司，坚持要和台湾来的男星康威结婚，才红了3年就毅然走入家庭，80年代举家移民到美国。胡燕妮于2004年一度复出与刘德华、郑秀文一起演出《龙凤斗》。