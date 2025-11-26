Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

陈小春大仔潜力无限？任颁奖礼司仪表现有大将之风 成就超越老窦指日可待

影视圈
现年58岁的陈小春于2010与比自己年轻16年的应采儿拉埋天窗，婚后育有两个儿子，12岁大仔陈昊廷（前名陈胤捷；Jasper）已升读中学，而细仔Hoho亦都5岁了。近年主力在内地发展陈小春，2020年举家移居上海生活，应采儿就专心相夫教子，更不时在社交网分享与孩子生活点滴。近日网上流传一条陈小春的大仔Jasper担任校园颁奖礼司仪的片段，Jasper的淡定表现，获网民留言讃他们的儿子很优秀，甚至笑言：「陈小春又可以骄傲半天」。

陈小春大仔不怯场

网民在影片中写道：「去年Jasper去领奖，今次成了颁奖活动小主持啦！还会继续担任“国际传播青少年推广大使”，好棒」影片中看到Jasper分别以法语、英语、普通话及粤语介绍，表现亦十分淡定，完全没有怯场。而妈咪应采儿日前亦分享了Jasper当日担任颁奖礼主持的照片，穿上灰色西装外套、牛仔裤的Jasper，一smart casual打扮相当型仔，加上淡定的表现，网民亦大讃：「Jasper太优秀了。采儿的教育真棒。」、「叻仔」、「好厉害」、「陈小春聚了一个优秀的太太，把孩子管教的很好，最重要的是，看到春哥很也很爱和尊重妻子，棒」

相关阅读：应采儿细仔容颜大转变？三母子贺年相见证「不再女孩」 网民笑指陈小春基因实在强大

陈小春大仔已升读中学

多年前，陈小春因带儿子Jasper参加内地真人骚《爸爸去哪儿5》，节目中表现又乖又甜，一句心平气和的「Can you stop angry now」成为场面爆红全网，获得众多观众喜爱。陈小春和应采儿为培养儿子成材，不惜每年花30万让Jasper入读耀中国际学校，与王祖蓝以及吴尊的子女做同学。Jasper更曾成为校园导游，带大家参观校园，并中英双语介绍校内设施，获网民大赞。如今已经升中的Jasper，现就读上海耀中外籍人员子女学校（简称︰耀中），是当地著名顶尖国际学校。上海耀中是耀中在内地首间分校，扎根上海30年。

相关阅读：陈小春大仔Jasper演讲晒流利英语超自信 穿西装添稳重感 与弟台上互动成焦点

 

