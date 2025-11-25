Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

前港姐冠军获叶念琛钦点演新一代「阿宝」 曾是城大校花貌似李嘉欣拍过写真 近年受TVB力捧

影视圈
更新时间：22:55 2025-11-25 HKT
发布时间：22:55 2025-11-25 HKT

叶念琛执导和编剧过不少电影，而在他作品中的女主角名字几乎全都叫「阿宝」，最为人熟知的，必定要数到邓丽欣，她曾在叶念琛的电影中演过6次「阿宝」。早前叶念琛更「踩过界」由电影圈转战舞台剧，担任舞台剧《鳄鱼之吻》的编剧，并拣选了谈善言担演该舞台剧女主角「阿宝」一角。舞台剧刚完成不久，原来最近又有新搞作，找来现年24岁的上届港姐冠军倪乐琳（Ellyn），担任他新作中的女主角「阿宝」。

倪乐琳演新一代「阿宝」

早前，叶念琛在其IG上载了一张女演员的背面相，相中女生做了一个心心手势，但却没有交代细节，只留言：「阿宝来了」，似是想大家猜猜新阿宝是谁。昨日（24日）他终于揭盎，并上载新阿宝的正面照片，原来是现年24岁、2024年度港姐冠军倪乐琳！

相中可见倪乐琳绑起马尾，穿上衞衣及戴着粉紫色猫耳朵型的耳筒机，可爱得来又充满活力，网民都粉粉留言心心眼：「这个阿宝好靓女、我的可爱乐琳宝等」。而今日（25日）叶念琛又再分享了一张倪乐琳的新照片，并写道：「美丽的阿宝，拍摄中，倪乐琳」。事后倪乐琳亦有转发叶念琛的贴文，并写道：「荣幸至极」，不少粉丝表示留言表示十分期待他们的合作。

相关阅读：倪乐琳首次演戏喊到抽离不到 被指撞样「Rebecca」想做对方细妹 梁嘉莹被指最大懵王汛文想拍戏

倪乐琳有「城大李嘉欣」称号

样子甜美的倪乐琳，毕业于城市大学，被指是城大校花，因而有「城大李嘉欣」称号。颜值和口才兼备的她，曾担任《万千星辉贺台庆2024》司仪之一，因表现淡定而备受赞赏。其后，她再获安排跟李家鼎、黄亚保等到内地拍摄饮食节目《鲜美湛江美景游》，卸任后的她还加入剧组，参演新剧《飞虎日志2》，可见获TVB重用。倪乐琳参选前，曾与TVB小花区明妙属同一女团Morii Girls，亦出过水着写真。

相关阅读：香港小姐2024丨倪乐琳险跌后冠！麦美恩一眼关七免尴尬 出炉冠军亲回疑被松踭

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
八达通大派$150现金回赠！简单3步教学 限时即赚
八达通大派$150现金回赠！简单3步教学 限时即赚
生活百科
10小时前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
2025-11-24 15:30 HKT
男星深夜葬身火海终年64岁 火场骇人画面曝光 探朋友遭遇横祸紧急送医仍回天乏术
男星深夜葬身火海终年64岁 火场骇人画面曝光 探朋友遭遇横祸紧急送医仍回天乏术
影视圈
9小时前
吴卓林近照疯传疑低调返港摆地摊自食其力 为妻与妈妈吴绮莉反面7年 曾返加国避世传拾荒维生
吴卓林近照疯传疑低调返港摆地摊自食其力 为妻与妈妈吴绮莉反面7年 曾返加国避世传拾荒维生
影视圈
13小时前
太兴朝早惊现排队长龙！港男难以置信︰早餐好好吃嘛？网民神分析成功之道 指1物冇得输
太兴朝早惊现排队长龙！港男难以置信︰早餐好好吃嘛？网民神分析成功之道 指1物冇得输
饮食
16小时前
石硖尾邨两青年挨斩 升降机厢染满血 大批持盾警追缉凶徒
00:34
石硖尾邨两青年挨斩 升降机厢染满血 大批持盾警追缉凶徒
突发
7小时前
盛传离婚一线花旦终与老公同场 低调现身老爷丧礼 举动揭分居一年半真相？
盛传离婚一线花旦终与老公同场 低调现身老爷丧礼 举动揭分居一年半真相？
影视圈
12小时前
街坊酒楼破底价！点心/蒸饭靓粥一律$10 牛肉球/烧卖/萝卜糕 星期一至六早、茶市供应
街坊酒楼破底价！点心/蒸饭靓粥一律$10 牛肉球/烧卖/萝卜糕 星期一至六早、茶市供应
饮食
16小时前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
2025-11-24 15:34 HKT
铜锣湾Mr.Steak自助餐买1送1优惠！人气放题$210起 任食生蚝/蟹脚/美国烧牛/鸭肝 加设圣诞火鸡及甜品
铜锣湾Mr.Steak自助餐买1送1优惠！人气放题$210起 任食生蚝/蟹脚/美国烧牛/鸭肝 加设圣诞火鸡及甜品
饮食
10小时前