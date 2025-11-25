黄锡熙闪耀现身韩国选秀节目《PLANET C: HOME RACE》 企C位表演亮丽 获网民大赞望成团出道

昨晚在韩国MnetPlus 平台初放送的韩国选秀节目《PLANET C: HOME RACE》中，16岁港产少年黄锡熙(Heicus)首度登场，和其他选手跳唱韩国男团SEVENTEEN的《HOT》，他的表现令人惊喜，更收获大批国际粉丝支持。



Mnet大型选秀节目《BOYS II PLANET》于9月25日落幕后，官方紧接着宣布推出衍生节目《PLANET C: HOME RACE》。该节目集合原本节目中未能出线的C组练习生，旨在通过新一轮竞赛打造一支专注于华人市场的限定男团。《PLANET C: HOME RACE》总共4集，在节目公布的18位参赛者名单中，来自中港台等地的练习生齐聚一堂，黄锡熙是昨天播出Hot Team唯一的港产成员，成为这批华人新星中的耀眼存在。黄锡熙以C位姿态跳唱时毫不怯场并干劲十足，同时更有不少特写镜头，再次成功收获更多人气及粉丝，不少韩国网民在讨论区盛赞他表现佳，状态十足，希望他成功组团出道！是次节目导师阵容包括JYJ金在中及编舞家崔容俊等，以纪录片形式纪录男团由零开始至诞生的梦幻过程。



再度入选赚舞台经验

对于黄锡熙再度入选，Dr Angel唐安麒表示：「知道Heicus再度入选，真的既激动又感动，期待他全力以赴得到最好的成绩。能否最终出道并不是最重要，希望他能够借着这次参加这节目，把最好的一面表现给大家看，毕竟他年纪还小，只有16岁，希望为他的人生留下美好经验。」黄锡熙在之前的演出中已经获得众多粉丝支持，观众期待他在新节目《PLANET C: HOME RACE》中带来更精彩的舞台表现，展现香港少年的才华与魅力。



黄锡熙是韩国YSGroup 旗下顶尖演艺培训机构YS韩国偶像学院的学员，及瘦身教主唐安麒的ACE娱乐旗下艺人，其同期出道班的同学孖女JJBABY，亦同时登上了有BIGBANG成员大声作为评判的选秀节目《Star is Born》，故她们近期也人气急升。

