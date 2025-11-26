80年代「御用警察」日本仔神隐30年终曝光 罕谈移民加拿大近况背后原因全为「陆叔」

80年代港产电影「御用警察」、人称「日本仔」的田沃丰（又名田自义），虽然单凭外名字分分钟觉得有点陌生，不过见到他的样子，一定知道他是谁。田沃丰从80年代开始，先后演出逾百套电影和电视剧，当中饰演过无数次军装警员。

田沃丰身形比当年发福了不少

田沃丰在1995年离开香港演艺圈后，移民加拿大开餐馆，已经甚少再再现身幕前，近年参与温哥华影视人协会的活动，日前李婉华的YouTube的直击活动，发现了「日本仔」田沃丰的身影，久违了的田沃丰身形比当年发福了不少。

「日本仔」田沃丰一贯亲切的模样

「日本仔」田沃丰在镜头前一贯亲切的模样，谈到近况，他说：「人生如戏剧，做人好似演戏，我嚟咗温哥华都差唔多30几年，我系冇烦恼，所有嘅嘢乜嘢都唔好记，因为做人今日唔知听日事，以前嘅嘢过咗去，今朝有酒今朝醉。」「日本仔」田沃丰原来1994年已经移民温哥华：「已经超过三十年，有一段时间去咗美国嘅三藩市、Sacramento、Bay Area，跟住又去咗纽约。」

「日本仔」田沃丰视「陆叔」为恩师

李婉华笑称当年演出很特别，「日本仔」田沃丰笑说：「系好有趣，因为我哋嘅角色好正气，做警察，可惜我嘅拍档陆叔冇嚟，因为佢嚟咗加拿大，我先会过嚟，佢真系我嘅恩师。」「日本仔」田沃丰口中所讲的「陆叔」正是活跃于70-90年代的陆应康。本身任职警察的「陆叔」陆应康在1976年加入娱乐圈，第一套参与的电影就是1976年的《赌王大骗局》，其后参与过由张国荣主演的《失业生》、1981年《胆搏胆》、《摩登杂差》等作品，虽然大多是客串角色，戏份也不重，但由于他曾多次饰演警察的关系，所以对不少老一代人来说同样深入民心。在80、90年代，「陆叔」陆应康加入了TVB，先后参演过《倚天屠龙记》、《我本善良》等作品。有传当年这对孖宝拍住上搞生意，引入辅警出任特约演员，直到移民后，才将股份转让其他人。

