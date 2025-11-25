郑伊健12月日本演唱会突然取消 临门一脚急煞停交代原因：不可抗力因素

郑伊健原定于2025年12月5日在日本东京举行的《EKIN CHENG LIVE IN TOKYO 2025》演唱会，今日（25日）突然宣布因「不可抗力因素」取消，令已购票并安排好行程的粉丝大感失望。

郑伊健日本演唱会告吹

郑伊健的日本演唱会可谓一波三折。演唱会最初定于横滨太平洋会馆（パシフィコ横浜）国立大厅举行，其后于10月24日宣布更改场地至东京惠比寿The Garden Hall，而今日主办单位「G Music (HK) Ltd」及寰亚旗下「Lam & Lamb Entertainment Ltd.」更在IG发出演出取消的正式通知。

主办单位致歉

主办单位在公告中表示：「感谢各位一直以来对Ekin Cheng的支持与应援。对于期待此次演出的观众造成的不便，我们深表歉意，并衷心感谢大家的理解与支持。」至于粉丝最关心的退票事宜，公告中则表示具体安排将会尽快公布，请已购票的观众留意官方消息。

粉丝行程大乱

这次演唱会是郑伊健久违的日本演出，因此消息一出，不少粉丝早已买了门票。由于演唱会举行在即，不少粉丝早已订好机票及酒店，准备飞往日本支持偶像。如今演唱会突然取消，粉丝们的行程大受影响，纷纷在网上留言表示失望。

