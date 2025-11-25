Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

郑伊健12月日本演唱会突然取消 临门一脚急煞停交代原因：不可抗力因素

影视圈
更新时间：19:25 2025-11-25 HKT
发布时间：19:25 2025-11-25 HKT

郑伊健原定于2025年12月5日在日本东京举行的《EKIN CHENG LIVE IN TOKYO 2025》演唱会，今日（25日）突然宣布因「不可抗力因素」取消，令已购票并安排好行程的粉丝大感失望。

郑伊健日本演唱会告吹

郑伊健的日本演唱会可谓一波三折。演唱会最初定于横滨太平洋会馆（パシフィコ横浜）国立大厅举行，其后于10月24日宣布更改场地至东京惠比寿The Garden Hall，而今日主办单位「G Music (HK) Ltd」及寰亚旗下「Lam & Lamb Entertainment Ltd.」更在IG发出演出取消的正式通知。

相关阅读：林峰凭《九龙城寨》热潮席卷日本 明年东京开两场演唱会 待遇超越郑伊健直逼歌神陈奕迅

主办单位致歉

主办单位在公告中表示：「感谢各位一直以来对Ekin Cheng的支持与应援。对于期待此次演出的观众造成的不便，我们深表歉意，并衷心感谢大家的理解与支持。」至于粉丝最关心的退票事宜，公告中则表示具体安排将会尽快公布，请已购票的观众留意官方消息。

相关阅读：郑伊健歌迷聚会日本fans许愿成功 宣布12.5横滨举行个人演唱会

粉丝行程大乱

这次演唱会是郑伊健久违的日本演出，因此消息一出，不少粉丝早已买了门票。由于演唱会举行在即，不少粉丝早已订好机票及酒店，准备飞往日本支持偶像。如今演唱会突然取消，粉丝们的行程大受影响，纷纷在网上留言表示失望。

相关阅读：陈小春因郑伊健惊喜现身演唱会爆喊抽搐 学霸大仔暴风成长极成熟 跟一巨星之子互动成焦点

林峰红到日本开骚待遇超越郑伊健？

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
八达通大派$150现金回赠！简单3步教学 限时即赚
八达通大派$150现金回赠！简单3步教学 限时即赚
生活百科
10小时前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
2025-11-24 15:30 HKT
男星深夜葬身火海终年64岁 火场骇人画面曝光 探朋友遭遇横祸紧急送医仍回天乏术
男星深夜葬身火海终年64岁 火场骇人画面曝光 探朋友遭遇横祸紧急送医仍回天乏术
影视圈
9小时前
吴卓林近照疯传疑低调返港摆地摊自食其力 为妻与妈妈吴绮莉反面7年 曾返加国避世传拾荒维生
吴卓林近照疯传疑低调返港摆地摊自食其力 为妻与妈妈吴绮莉反面7年 曾返加国避世传拾荒维生
影视圈
13小时前
太兴朝早惊现排队长龙！港男难以置信︰早餐好好吃嘛？网民神分析成功之道 指1物冇得输
太兴朝早惊现排队长龙！港男难以置信︰早餐好好吃嘛？网民神分析成功之道 指1物冇得输
饮食
16小时前
石硖尾邨两青年挨斩 升降机厢染满血 大批持盾警追缉凶徒
00:34
石硖尾邨两青年挨斩 升降机厢染满血 大批持盾警追缉凶徒
突发
7小时前
盛传离婚一线花旦终与老公同场 低调现身老爷丧礼 举动揭分居一年半真相？
盛传离婚一线花旦终与老公同场 低调现身老爷丧礼 举动揭分居一年半真相？
影视圈
12小时前
街坊酒楼破底价！点心/蒸饭靓粥一律$10 牛肉球/烧卖/萝卜糕 星期一至六早、茶市供应
街坊酒楼破底价！点心/蒸饭靓粥一律$10 牛肉球/烧卖/萝卜糕 星期一至六早、茶市供应
饮食
16小时前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
2025-11-24 15:34 HKT
铜锣湾Mr.Steak自助餐买1送1优惠！人气放题$210起 任食生蚝/蟹脚/美国烧牛/鸭肝 加设圣诞火鸡及甜品
铜锣湾Mr.Steak自助餐买1送1优惠！人气放题$210起 任食生蚝/蟹脚/美国烧牛/鸭肝 加设圣诞火鸡及甜品
饮食
10小时前