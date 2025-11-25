Gigi炎明熹获百亿富商垂青狂赞人靓声甜 地位升呢公开约定做一事 离巢TVB无阻发展

「乐坛小天后」炎明熹（Gigi）五年前参加《声梦传奇》夺冠，火速走红，去年传出因续约问题停工，之后未见到现身幕前，TVB官网已不见炎明熹的名字，直到今年9月，炎明熹承认已经约满离巢，宣希自组公司接Job，复出头炮演出音乐剧《一束光–高锟的记忆》，今年平安夜将在亚洲国际博览馆举行《风之旅 My Voyage Goes On Live》音乐会，工作排到密密麻麻。

邬友正对炎明熹赞不绝口

海马牌床褥创办人兼七海化工集团主席邬友正日早前曾参加《中年好声音》4的海选，当时在太太翁嘉穗闺密介绍下，跟曾是歌手高晨维（Cleo）学唱歌，高晨维亦是炎明熹唱歌老师，邬友正成为「炎明熹师弟」。日前邬友正贴上与「师姐」炎明熹合照，大赞炎明熹的歌听出耳油：「她才20岁，将来必定大红大紫！」

回复自由身的炎明熹状态大勇，复出头炮演出的音乐剧《一束光 — 高锟的记忆》连日来吸引了不少艺人捧场，其中包括「百亿师弟」邬友正 。邬友正日前小红书贴与炎明熹的合照并称她为阿姐，邬友正说：「我师姐炎明熹的舞台剧，好羡慕佢才20岁，歌已经唱得好好听！ 临渊羡鱼不如退而结网！ 我现在虽然唱得唔好，不过我相信只要努力，一定可以成功！ 去年有记者问我，是否会转跑道做歌星？ 当时我的答复是冇可能！ 原来世事真的无绝对，我现在开始发歌星梦！ 」

邬友正坦言赚钱来帮自己开演唱会：「我会努力练习，准备将来自资在东莞开第一塲个人演唱会！ 希望到时能够请到阿姐汪明荃，师姐炎明熹及其他歌星做嘉宾！ 听起来有些天方夜谭，但只要有梦想，人生充满欢乐！ 尤其是老年的梦想，更加值得去追梦！ 」邬友正曾在小红书以「70岁的第二春」为题，指自己「感觉自己在热恋中！太浪漫了！」原来近年爱上唱歌：「人老了，更加要有目标，有梦想，所以决定参加《中年好声音》4！」可惜海选当日表现不佳的原因，继早前脚部意外骨折后又患病，比赛前夕因忍不住口，食了大量鱼生，结果出现腹泻：「整晚要起身去厕所，瞓唔到觉！比赛那天也要不停去厕所，好辛苦，脚都软埋，轻咗 2kg，差一天都唔忍埋佢；真系为山九仞，功亏一篑！」最后因表现不佳而被淘汰。

