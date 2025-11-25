秦沛细女移美2年一病复发 姜丽文荷李活梦遇难关：竞争好大 曾因失恋三度自杀

资深演员秦沛的女儿姜丽文（Lesley）入行多年，早前因《爱‧回家之开心速递》「Liza」一角夺得「飞跃进步女艺员」奖，不过姜丽文未有继续留港发展，在2024年更宣布离巢TVB，移居美国闯荷李活发展圆梦。

姜丽文在IG发文自爆抑郁症再复发

不过姜丽文的发展梦并不平坦，她曾指自己现时的生活就是不停试镜，「成日都试镜嘅，每次试镜都起码有千多个人同你争一个角色，竞争好大。我系低潮比较多，包括失恋、情绪病，好多嘢令到我好沮丧。」姜丽文在IG发文自爆抑郁症再复发。

姜丽文长达12年的抑郁症再度复发

姜丽文近日在社交平台发文，透露自己长达十二年的抑郁症再度复发，坦言这次是自2014、2015年以来最严重的一次：「这个月对我而言相当艰难，因为抑郁症第百万次复发。整整12年了。这么多年后，我仍然需要『保持坚强』打这场仗，即使用治疗和抗忧郁药，有时也很令人气馁和失望。这次很不妥，是我自2014、2015年以来觉得最强的一次？太疯狂了！」不过姜丽文察觉情绪再出现问题，即时向丈夫求助兼睇医生：「在艰难的日子里，仍有两件事对我极具帮助：其一是我的数字疗法，就是将忧郁程度以10分为满分记录（0代表毫无症状，10代表世界末日），并对伴侣或值得信任的亲人采取开放政策，让他们无需言语便能知晓你的状态。因为有时候，我们就是不想再谈论这些。一遍又一遍，该死的12年！第二个真正帮助我的方法是强迫自己每天完成一件事，并以日为单位逐步推进。像是散步、做普拉提、烹调一顿美味佳肴。」

姜丽文曾因失恋患上严重抑郁症

姜丽文感谢丈夫陪伴在身边并自觉相当幸运：「他是最好的伴侣，他现在也很专业了！说来有趣，我们会对伴侣感到极端的内疚吗? 那种『你值得拥有更好的人』的念头对吧？我也有过这种想法。但他总能温柔提醒我：永远不要为忧郁而道歉。不管怎样，想欢呼一下！这星期我持续感到快乐、健康又稳定，这意味着我又打赢一场仗了，各位！虽然累得要死，但我还在这里！各位，保重。爱你！你并不孤单！」姜丽文在2020年曾公开承认2014年曾患上严重抑郁症，在焦虑、惊恐症中斗争，患病时三度自杀，当时因失恋而触发抑郁症：「初初就系因为失恋，分手𠮶阵我就好唔开心，但之后我对人生嘅谂法，或者每日一起身嘅感觉，我开始觉得好唔同，开始谂一啲好危险嘅嘢。」姜丽文续说：「我有一次系突然间，跟住之后2次都系有Plan，第一次其实我已经写晒信，已经摆晒喺张枱上面。我记得有一刻我等紧红绿灯，我记得每一架车一转入嚟，我喺个脑入面都会爆粗咁话：『点解你揸车要揸得咁安全，点解你唔会唔小心撞向我，你帮吓我啊。』」幸好当时有家人陪伴，老公时常抽时间陪自己，亦愿意为她去上网找有关抑郁的资料、读更多的书去帮助，终走出阴霾。

自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk