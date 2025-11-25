盛传离婚一线花旦终与老公同场 低调现身老爷丧礼 举动揭分居一年半真相？

内地剧《繁花》「汪小姐」一角人气再急升的内地女星唐嫣，日前被爆与结婚7年的内地男星罗晋，两夫妻因工作关系经常分隔两地，加上二人近期在社交平台上零互动，并且传出二人已分居超过一年半，疑似已经离婚！不过两人一直未有为此事澄清，直至近日，二人终于同场，被发现一同出席葬礼。

唐嫣低调现身罗晋父亲葬礼

近日，有内地媒体爆料指罗晋父亲罗顺希已于2025年11月19日在北京病逝，享年70岁。告别仪式于11月23日在八宝山殡仪馆举行，当日有网民在现场葬礼拍到身穿黑衫、戴着黑色口罩的唐嫣，以新抱身份与罗晋一起接待来宾。葬礼上，唐嫣的父母亦神情肃穆现身，送别罗父。而葬礼仪式结束后，罗晋捧着父亲遗照步出会场，而唐嫣就紧随着丈夫，然后一同乘车离开，并前往酒店用餐。此外，台湾男星明道亦有前来送别罗父。

罗晋长期照顾患病的父亲

最近有报导指罗晋近年长期在北京照顾患病的父亲，而唐嫣就留在上海照顾女儿及工作，因而令两夫妻被迫长期分居两地，而不是外籍所指的离婚或感情生变。加上今年8月，唐嫣与罗晋一家三口被拍到同游上海迪士尼游乐园，有网民指唐嫣现身罗父葬礼，就指印证了两夫妻关系未变。

