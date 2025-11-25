曾传患癌视帝二婚老婆于英国愁爆  返内地撞样TVB经典反串人物  老公传为她弃糟糠

现年62岁、TVB三届视帝罗嘉良，早年曾传出身体抱恙不幸患癌，但他已经亲身辟谣。近年罗嘉良将事业重心转移至内地，家庭生活同样备受关注。其第二任妻子、内地演员苏岩，近月为了陪伴12岁的女儿Sela而移居英国，夫妻二人分隔两地。早前苏岩一度被指因与丈夫长期分离而容颜憔悴，但近日她再次现身内地，被网民捕捉到最新样貌，状态似乎已回复大勇，但就被指撞样罗嘉良于TVB经典剧集《先生贵姓》中的反串造型，认真始料不及。

苏岩竟撞样老公经典角色

在网民分享的最新照片中，苏岩身穿红色上衣，悉心打扮后气色相当不错，一扫早前在英国患病时的憔悴感。然而，最让网民津津乐道的，是她的样貌竟被指与老公罗嘉良在TVB经典剧集《先生贵姓》中的反串女角「Diana」惊人地相似，不少网民看过照片后，纷纷留言指苏岩与简直是「饼印」，无论是神情还是轮廓都有几分相像。细看苏岩的一头短曲发，的确和Diana极相似，而苏岩的笑容和五官，亦和罗嘉良颇为相像，难怪罗嘉良的「扮女人」造型会撞样老婆。有网民笑言：「证明他们越来越有夫妻相」、「捞家（罗嘉良暱称）其实是按照自己的样子找老婆的吗？」，引起热烈讨论。

罗嘉良离婚一年即再婚

罗嘉良与苏岩的婚姻始于2009年，当时罗嘉良与首任太太方敏仪离婚仅一年，便高调宣布与在拍剧时认识的苏岩结婚，一度引发外界争议。罗嘉良与前妻方敏仪从拍拖到结婚相伴超过20年，并育有一子罗裕珹，但婚姻仅维持10年。

罗嘉良为苏岩弃糟糠？

由于罗嘉良离婚后迅速再婚，当时不少人指责他因为苏岩而弃糟糠，更有报道指他每月仅支付12,000港元的赡养费给前妻。不过，前妻方敏仪其后亲自为罗嘉良澄清，指在儿子升读中学后，赡养费已加码一倍，罗嘉良更一力承担儿子前往加拿大升学的所有费用。方敏仪亦曾公开大赞苏岩为人爽朗，婆媳关系似乎不错，为当年的争议画上句号。

苏岩为老公女儿频扑

如今罗嘉良专注在内地发展，苏岩则专心做家庭主妇，后者更不断从英国和内地两边走，既要陪伴女儿读书，又要飞返内地和罗嘉良维持婚姻关系，苏岩为了家庭，的确是不辞劳苦。

