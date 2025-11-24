Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

东张女神陈晓彤澄清收兵是非 「旧爱」黄润成再度失控追击 IG怒轰：仲讲乜X嘢道德

影视圈
更新时间：18:00 2025-11-24 HKT
发布时间：18:00 2025-11-24 HKT

参加《2023年香港小姐竞选》入行的陈晓彤（Cindy），落选后即获TVB签约成为旗下艺人，火速获安排加入《东张西望》当外景主持，成为东张女神之一。今年9月，陈晓彤疑似被同属TVB艺员的前男友黄润成指「喺TVB起兵工厂」，与《东张西望》导演过从甚密、食大麻等严重指控，是非缠身的陈晓彤于《东张西望》的主持工作被指即时遭暂停。近日陈晓彤亦终于打破沉默为自己澄清，坚决否认所有指控。而黄润成却继续网上追击，失控怒斥「旧爱」，他表示：「读X书、脑装草、垃圾三观、无药可救」！

陈晓彤坚决否认指控  

陈晓彤日前出席公开活动时，被传媒问到「吸毒收兵」指控时，她再三强调自己问心无愧：「自己系冇做过，喺道德上冇做过唔好嘅嘢，同埋我唔上越描越黑，同埋我唔想影响身边嘅朋友。」陈晓彤亦表示没有吸毒：「呢啲全部都系不实，我希望大家都唔好乱讲，因为系犯法，我要喺呢度澄清，绝对冇尝试过。」对于被「停工」一事，她直认不讳，并表示要等公司安排。

相关阅读：《东张》女神受收兵丑闻缠身终被停工 事隔多月终开腔坚称自律： 喺道德上冇做过唔好嘅嘢

陈晓彤与前男友关系决裂

当陈晓彤的回应曝光后，黄润成即在其IG限时动态留言追击：「道德？！边界感／同理心-1k嘅人，仲讲乜X嘢道德！读X数、脑装草、垃圾三观、无药可救！」被质疑茅头指向陈晓彤。看黄润成的用词字眼，双方的关系似乎已彻底决裂，看来两人分手后已不再是朋友。

相关阅读：「陈大小姐」被指于TVB「起兵工厂」  男艺人揞名爆女友与导演过从甚密   透露线索网民狂估女主角真身

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
9小时前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
17小时前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
13小时前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
10小时前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
13小时前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
19小时前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
21小时前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
17小时前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
21小时前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
17小时前