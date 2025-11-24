东张女神陈晓彤澄清收兵是非 「旧爱」黄润成再度失控追击 IG怒轰：仲讲乜X嘢道德

参加《2023年香港小姐竞选》入行的陈晓彤（Cindy），落选后即获TVB签约成为旗下艺人，火速获安排加入《东张西望》当外景主持，成为东张女神之一。今年9月，陈晓彤疑似被同属TVB艺员的前男友黄润成指「喺TVB起兵工厂」，与《东张西望》导演过从甚密、食大麻等严重指控，是非缠身的陈晓彤于《东张西望》的主持工作被指即时遭暂停。近日陈晓彤亦终于打破沉默为自己澄清，坚决否认所有指控。而黄润成却继续网上追击，失控怒斥「旧爱」，他表示：「读X书、脑装草、垃圾三观、无药可救」！

陈晓彤坚决否认指控

陈晓彤日前出席公开活动时，被传媒问到「吸毒收兵」指控时，她再三强调自己问心无愧：「自己系冇做过，喺道德上冇做过唔好嘅嘢，同埋我唔上越描越黑，同埋我唔想影响身边嘅朋友。」陈晓彤亦表示没有吸毒：「呢啲全部都系不实，我希望大家都唔好乱讲，因为系犯法，我要喺呢度澄清，绝对冇尝试过。」对于被「停工」一事，她直认不讳，并表示要等公司安排。

陈晓彤与前男友关系决裂

当陈晓彤的回应曝光后，黄润成即在其IG限时动态留言追击：「道德？！边界感／同理心-1k嘅人，仲讲乜X嘢道德！读X数、脑装草、垃圾三观、无药可救！」被质疑茅头指向陈晓彤。看黄润成的用词字眼，双方的关系似乎已彻底决裂，看来两人分手后已不再是朋友。

