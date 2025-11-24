邓兆尊唔够胆学黄泽锋60岁都博 网台爆料讲事实未收过投诉 跟「试当真」早有沟通要提早走

邓兆尊昨晚（23日）出席黄泽锋二女的百日宴，他指泽锋难得大胆，差不多60岁也搏，所以一定要来，问到兆尊是否也够胆搏，他即谓：「我唔够胆喇，而家生出嚟养，我到80岁，佢都未够20岁，唔好搏呢啲嘢。」兆尊经常在网台中爆娱乐圈秘闻，他指自己只是讲事实：「我哋唔会作嘢，尽量都唔会爆人私隐，除非有啲好笑又得意嘅嘢，基本上都唔会讲。」兆尊又指话题大多也是网民带起，所以没机会先跟主角讲：「我哋都系尽量答啲好笑嘅，唔太开心嘅都唔会讲，无谓触景伤情。」又谓平时讲也尽量不开名，因不想影响到别人，至于是否试过在爆料后遭对方投诉？他表示没有，更笑言若投诉即自己对号入座。

赞阿叻是娱乐圈特朗普好贴切

提到他早前与钱嘉乐及洪天明等人一起参加「试当真」游戏时，因想「早收工」而专登输，他指早已和制作组沟通，解释是因有工作提早离开，他笑谓：「因为人多，好多游戏要玩2、3个钟，本身都想帮佢拍多啲，所以先话试下揾个位走，其实好难㗎！我哋都留低咗洪天明，佢都话唔想死喺陆永之前。」兆尊又大赞制作团队做得十分好，因参加人数多，要安排拍摄绝对不易，问到除了爆料外是否有兴趣参与大制作？他说：「倾吓偈笑吓，真系做呢啲我哋唔及王晶同阿叻（陈百祥），（知道叻哥有新花名？）娱乐圈特朗普，形容得好贴切。」

邓兆尊跟中女行街不再解释

另外，早前兆尊被《东周刊》拍到与短裙中年熟女在铜锣湾秘会，他说表示经常与很多中年女性一起出现，已习惯不想再解释：「唔明白点解影亲同女仔一齐就一定系有关系，系咪你自己习惯呢？我就唔系喇，通常我都系带人哋啲老婆出去行街，因为𠮶啲人好信得过我。」