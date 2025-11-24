沈嘉伟家族联姻 豪门世纪婚礼巨星云集 梁朝伟、刘嘉玲、邱淑贞、关之琳同场超震撼

第62届金马奖颁奖典礼周六（22日）圆满结束，日前在台湾同样有一场毫不逊色的世纪婚礼，在台北寒舍艾美酒店盛大举行。婚宴不仅聚集港台两地的政商名流，还有大批巨星现身，包括影帝梁朝伟、刘嘉玲、邱淑贞、关之琳、钟镇涛、梁家辉、袁咏仪等到贺，场面盛大堪比顶级颁奖典礼。

一对新人背景显赫

一对新人原来背景超强，新郎Justin是日盛金控千金关颖的侄仔，新娘沈婷婷的父亲是邱淑贞老公沈嘉伟的胞弟沈健伟，由于两兄弟感情要好，更一齐打拼时装品牌江山，透露生意及哥哥的人脉与大批圈中人相熟。钟镇涛的女儿钟懿更在婚宴上献唱，为一对新人送上最真挚的祝福。而婚宴后的派对更变成怀旧夜市，有不少地道街头小食招呼宾客。

刘嘉玲昨日（23日）在IG分享大量合照，曝光现场盛况。照片中见到婚宴现场星光璀璨，刘嘉玲与老公梁朝伟、好友邱淑贞及女儿、钟镇涛夫妇、张清芳、上山诗钠等开心合影。向来低调有「社恐」的梁朝伟，成为全场嘉宾争相合照的「人形立牌」，魅力不减。

李明依开心被梁朝伟认出

台湾艺人李明依幽默表示：「多年闺蜜好友儿子的婚宴，太美好太开心了，几乎所有好姐妹都盛装出席，当然有我永远最爱的婆～阿芳（我们也是长长久久的一对），这一晚还见到好多多年不见来自世界各地的朋友。重点来了…大家都在想甚么时候可以跟梁朝伟拍照，哈哈哈！没想到他还记得我耶，以前我们可是一起打过保龄球呢（我怎么甚么球都会打），祝福新人幸福永远，生很多好孩子，这世界非常需要」。

TVBS主播蒋雅淇留言：「金马奖等级婚礼～我坐下来发现，后面是刘嘉玲、梁朝伟，隔壁桌有关之琳、张艾嘉，对面是袁咏仪、邱淑贞！看到一位像梁家辉的帅哥结果就是本人，当晚跟阿B（钟镇涛）学会了婚礼金句『早生贵子』的英文：Early Born Expensive son，超登对新郎新娘青梅竹马一起长大。」

网民指婚礼宾客劲过金马奖

网民见到众星云集的婚宴，非常好奇一对新人的背景：「好奇到底谁娶媳妇，宾客好猛」、「这婚礼比金马还有看头」、「现在金马奖也邀不到」。有网民解答众人疑团：「新郎Justin是王尚卿（东裕集团、丹尼斯集团王任生的次子）和蔡万春孙女蔡佳桦的儿子。新娘沈婷婷是沈建伟（IT集团、邱淑贞老公沈嘉伟的弟弟）和黄彩珊的女儿。」举办婚礼的酒店是蔡家经营的产业。

