黄浩然未敢学师兄再抱B : 都一把年纪 加入发哥跑会获对方带队行山实习 胡枫一晚跑3单饮宴忙过返工

胡枫与黄浩然昨晚（23日）出席黄泽锋二女「小贵妃」百日宴，黄浩然在抱B时显得颇紧张，他笑指抱一抱已标汗，不过也大赞B女好得意。黄浩然指泽锋是他的师兄，因两人也是拜冼灏英为师，故很开心见到他两公婆这样：「好艰难，佢哋打开逆境波，好劲揪，觉得父母真系好伟大，虽然我食唔到饭，但都专登过嚟见吓两个公主，好戥佢开心，希望小朋友健健康康，快高长大！」问到是否想再抱B？黄浩然即笑说：「唔好搞呢啲嘢啦，命都冇！（恨唔恨有女？）其实我老婆钟意女，觉得可以帮佢扮靓，而家OK啊，两个仔都好好。（仔话要妹咁点？）佢知我唔会，都一把年纪。」

黄浩然指发哥想跟他一齐冲线

黄浩然指最近积极为毅行者备战，身为大使的他现在也积极打电话呼吁大家捐钱支持自己的84队，他指20多年前曾跟中学同学一起参加过，用了46小时左右，当时没有锻炼，所以颇辛苦，而现在放假也操得够密，不过教练也害怕他操得太多，又指另外的队友当中有人64岁，玩了31年，也曾得过十届冠军，也有消防教官和自己的健身教练，笑言他们的目标是带自己过终点。黄浩然谓很开心加入了发哥周润发的跑会，又透露发哥知道自己参加后曾表示想和他一起冲线，不过也知道自己不方便，所以早两个星期也约了自己和其他队友去行山实习，又指跑完也有安排丰富的午餐一起食，更指也用跑会基金捐钱，所以好开心。

修哥冇谂跟B女上契

胡枫（修哥）匆匆到场后离开，他表示跟泽锋是好朋友，自己今晚要去3单饮宴，故早点来恭贺他，笑指修哥忙过开工，他即笑说：「系呀！」至于是否觉得泽锋这个后辈很犀利，修哥谓希望个个也那么犀利，又指之前也未见过B女，昨晚是首次，至于是否会跟B女上契？修哥笑说：「傻咩，契塞（曾孙）嚟，我啲塞都大过佢好多，冇咁嘅谂法。」