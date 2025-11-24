黄泽锋冇谂过退休生多个都唔惊 太太妇科检查被赞子宫靓 : 可以再嚟 「小黄妃」无妒忌帮手照顾细妹

现年58岁的黄泽锋的同龄太太陈丽丽今年8月底成功诞下二女「小贵妃」黄熙乔，夫妇二人再度荣升做父母。昨晚（23日）黄泽锋与太太为二女在尖沙咀筵开40席举行百日宴，泽锋的圈中好友孙慧雪、邓兆尊及J.Arie等也有前来祝贺，至于胡枫、黄浩然虽然有事，但也特意到场探B。宴会开始前，举行长女「小黄妃」熙恩胎毛笔开笔仪式、幼女熙乔整胎毛笔仪式以及打姊妹手足情深印。

黄泽锋开心大女学业好考第四

黄泽锋与陈丽丽一起受访，泽锋指现在每天早上开始凑女生活，送完大女熙恩上学后就要回家照顾细女，每天忙到没时间，虽然辛苦但也开心：「自己骨肉，去到咁嘅年纪有两个女都感恩，所有嘢令到我非常之开心，当然要辛苦啲睇住大女，但有样嘢几高兴就系佢成绩几好，考第四名，一啲都唔差，出到嚟嘅成绩都OK。」陈丽丽就笑指有如自己当父母也考第四般。

至于日后是否要更加努力揾奶粉钱？泽锋表示不要紧，有多少就揾多少，揾多点就使多点，揾少点就使小点：「爸爸一定辛苦，我咁勤力应该都唔衰得去边，我一个星期做七日，我又享受我嘅工作，第二我又冇谂过退休，讲真，我再生多个都唔惊，我讲经济，咁最紧要老婆身体冇问题先得，讲笑咋，其实有个小朋友边洗300几万，富贵咪300几，最紧要系心灵上面照顾佢，几多钱冇用，唔系自己付出同照顾，关心佢照顾佢，自己睇实佢啲嘢就会好好多。」他又指做父母不应该将所有事情交予工人姐姐。

「小黄妃」想要多个细佬

至于黄太是否打算封肚？她坦言有这打算：「但佢话生多个我而家都惊，睇情况啦，我钟意小朋友，生第二个就明白点解啲人话继续生，好开心㗎，真系有咁嘅感觉。（你今次已经好辛苦！）我都仲OK，去妇科check，啲姑娘话子宫仲好靓，可以再嚟。」她又指泽锋试过去问「妃妃」是否希望妈妈生多个细佬，「妃妃」即表示好，不过她指要先凑好细女，其他暂不去想：「旧时生仔𠮶阵谂得太多，谂咗成十年先至出现，顺住做咗先。」泽锋也谓当初也没想过6年后会多一个小朋友，开心生活，身体健康最重要。至于「小黄妃」是否也有帮手照顾细妹？泽锋表示有帮手凑：「妃妃最坚系个鼻，我有时整佢，问阿妹有冇疴到，佢埋去索一索就知。」不过他认为「妃妃」最好的就是没有妒忌，自己也有跟大女讲爸爸爱她与妹妹没分彼此，因为对小朋友不能有偏心，否则将来好麻烦。