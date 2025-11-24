高钧贤妻公司股价飙6倍后遭勒令停牌 身家暴涨27亿被指有水份：今年多是非小人

首届香港先生冠军高钧贤（Matthew）的太太黄梓漫（Christine）创办美容公司「美妍堂」（MCTA），上月在美国成功上市后，股价一度飙升超过六倍，令高钧贤太太的帐面身家暴涨至超过27亿港元。然而，近日有传其公司遭美国证券交易委员会（SEC）以股价涉嫌人为操纵为由，勒令该公司停牌。高钧贤夫妇就事件有不同的反应。

高钧贤妻公司股价如坐火箭

现年41岁的高钧贤去年12月宣布与年轻10岁的黄梓漫结婚，并喜迎女儿Liona的诞生，一家三口定居深圳。黄梓漫被指家底丰厚，在香港经营四间连锁中医美容及健康中心。今年5月，高钧贤更亲自为太太的美容院开张剪彩。

相关阅读：前TVB小生娶内地嫩妻 老婆罕揭前夫达富豪级数 离婚做一事有骨气反被笑傻

高钧贤太太的美容公司在美国上市后，市值一度接近40亿港元，黄梓漫持有近七成股权，身家随之水涨船高。但最近被指遭美国证交会高调介入，指高钧贤太太的公司疑涉及「唱高散货」的人为操纵，并援引《证券交易法》12（K）勒令公司停牌。

高钧贤称不清楚股票问题

对于太太公司股价的巨大波动，高钧贤以短讯回复传媒时表示：「股票啲嘢我就唔清楚，佢地公司嚟紧都会有消息公布。」事件发酵后，高钧贤夫妇的心情似乎未受影响，继续在社交平台分享家庭生活的温馨点滴。

高钧贤太太黄梓漫昨晚在限时动态留言，疑为事件回应：「D不实新闻大家都系吃下花生就算了，紫微斗数都讲得几准，今年都系多是非小人，继续努力搬砖，把时间留给最爱的家人」。

黄梓漫：温柔才是最强大的力量

高钧贤太太之后又在IG出PO：「真正的成长不是变得强硬，而是变得温柔。很喜欢一句话：心有山海，静而不争，以温和的方式，你可以撼动世界。以前总觉得，你要变得强势，才能抵挡得住这世间的狂风、暴雨。后来，听的故事多了，经历的事儿多了，才发现：脾气对付不了一切，反而在消耗自己，也才渐渐明白：温柔才是最强大的力量。温柔不是柔弱、好说话、会忍让，而是情绪稳定、精神独立、有格局、懂包容，内心淡定从容，生活不急不躁。温柔的内核是强大，但不是强烈与刺激，而是一种无形的力量」。

相关阅读：前TVB「御用色魔」为揾奶粉钱挨出病 忍痛工作廿粒钟或需做手术 富贵老婆修身成功腰幼脚长