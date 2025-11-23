陈家乐带病试镜 靠颓态中选 廖子妤演绎脑麻患者情欲高难度丨名人杂志

陈家乐和廖子妤在英皇新戏《像我这样的爱情》中有不少突破演出，陈家乐自爆导演本来没想过用他，加上自己当时身体状况很差，即使有试镜机会都打定输数，「我的右眼突然出问题爆血，逼到眼球差点凸出来，虽然最后不用做手术，但在药物的作用下，令我的身体和精神状态都处于最差状态的情况，当时试镜后都打定输数，谁知导演就因为这次见面，觉得我与角色的距离近了一些，愿意给我机会去试。」撰文：黄佩丽 摄影：罗安强

陈家乐和廖子妤在新作《像我这样的爱情》中都有突破性演出，更获观众好评。

陈家乐和廖子妤在片中有不少亲热戏份，二人演出时没甚么，但在大银幕看到也觉冲击很大。

陈家乐和廖子妤早前合作英皇新戏《像我这样的爱情》，廖子妤饰演的阿妹天生患有脑性麻痺，性格却异常乐观，在朋友推荐下接触到一个专为残疾人士提供性服务的自发组织，并认识了由陈家乐饰演的性义工阿健，二人在各自的困难下寻觅爱情。

电影早前在东京电影节和香港亚洲电影节中放映，获观众大赞二人的演出入木三分，其中廖子妤在拍摄前亦花了不少时间了解脑性麻痺患者的言行举止与日常生活的情况，她表示对性义工题材很感兴趣，当听到导演谭惠贞在筹备这个题材的电影并寻找演员时，曾向公司提过想做，后来知道他们想找新演员，觉得自己未必附合要求，就摆低件事。谁知早2年拍剧时，竟收到剧组问她有无兴趣，她才知道电影仍未开拍，即时一口答应。

陈家乐试过自觉做不到导演要求，回家对住太太崩溃大喊。

廖子妤早在电影筹拍时已感兴趣，后来听闻剧组想揾新演员就作罢，幸好最终角色还是落在她手上。

先了解脑麻患者难处

廖子妤说：「答应后才知2、3个星期后就开镜，担心剧集未煞科未能配合新戏开镜，幸好最后处理好档期问题，之后我去见导演，听她讲故事，听完后还问我接不接，当下很愕然反问『我不是答应接吗』，原来他们怕我听完故事会被吓怕，觉得很难做而拒绝，但我之前只知题材不知内容就好想做，听完后就更想试，我的性格是先答应再考虑其他，我都怕做不到，但更怕无机会。」

落实后就是一连串的功课时间，与导演沟通角色的伤残程度，加上电影有与性有关的情节，要如何表达残障人士的性兴奋更是双重难度，「就算是正常人演性兴奋都好难，我仲要是演一个脑麻的人有性欲的感觉，是好大的挑战和难度，所以我都是还原基本步，了解他们的日常生活和难处，点拎起一只杯一枝笔，完成角色的初步解构，我才开始去想性兴奋或亲热镜头要点处理。」

电影早前更在东京国际电影节上放映，获得不俗回响。

陈家乐则扮演为残疾人士提供性服务的性义工阿健。

廖子妤在片中扮演性格乐观的脑性麻痺患者阿妹。

试镜前打定输数

陈家乐在戏中是健全人士，难度却不比廖子妤少，他表示一看完剧本就很喜欢，但他不是导演的男主角名单之一，因导演觉得他的形象与角色有距离，但当导演开始找男演员时，同事为他争取了试镜机会，却遇上了他身体状况最差的时候，他说：「我的右眼出现问题，脑神经和眼之间有个位出现了问题，成只眼都渗血，啲血逼到眼球差点突出来，很核突，睇了医生几个月，瞓了几晚医院，但都不知道原因，由于出血位置很危险，最后用药物治疗，没有做手术，但食药就令我失眠，人亦变得很叫浮肿，当时连出门口都不敢，怕见人，精神状态好差，那时基本上无乜见人和工作，只做一些不能更改的工作和试镜，但所有试镜都失败，所以这次都打定输数，谁知导演见完我后，反而觉得我和角色的距离近了，值得比机会我去做这个角色，令我重拾信心。」

廖子妤饰演的阿妹虽乐观积极，却始终为身体不由自主而苦恼。

廖子妤为了演绎角色，特别访问了脑性麻痺患者，了解他们的生活和难处。

阿妹遇上阿健，两个受伤的灵魂相遇渐生情愫。

演员不需收埋阴暗面

陈家乐又感谢《像》片监制关锦鹏的开导，指那时很担心自己日后不能再拍戏，关锦鹏叫他不用担心，认为他平时开心乐天的形象只是其中一面，作为演员可以有很多不同的面向，不需要收埋这个阴暗面，应该要好好拥抱，要好好记低这种不安的状态，或者日后有机会可攞出来用，「我听完后真的有点释放咗，就算之后盲了或单眼都可以做演员，我不应该因为这些事放弃做演员的决心。」

廖子妤笑指与陈家乐演亲密戏比较没压力。

平时跟他相处亦没有安全距离。

拍档相处没安全距离

陈家乐和廖子妤在戏中有亲密戏，陈家乐更有露股场面，他们都表示接拍前已知尺度，廖子妤直言拍摄时感尴尬，虽拍过不少亲热戏，但每次都很紧张，笑谓年纪大，心脏不太能承受，尤其是怕亲密对手是一些原本已经认识的人，幸好今次的对手是陈家乐，笑他平时相处没有安全距离，但行为举止不会令人反感，所以与他拍摄亲密镜头时没有太多反弹，虽然初时也会紧张到心跳加速，但习惯之后就很安心。

陈家乐则指拍摄时没有感到尴尬，反而早前在东京电影节首次在大银幕欣赏时就很尴尬，「拍摄时很投入，没有想太多，而且你又不会睇到自己点做，就算当时有甚么露出来都是廖子妤一个睇到，所以压力在她身上，哈哈。」廖子妤指已经没有这场戏的印象，她笑说：「我以为我有望到，但原来人类经历好大的冲击时会丧失记忆，可能正是因为画面太冲击，我竟然忘记这个要毕生难忘的画面。」

陈家乐指太太连诗雅好开明，拍摄前向她交代会做甚么，就不会乱呷醋。

廖子妤与男友卢镇业都尊重彼此的工作，不会因为亲热戏而呷醋。

拍亲热戏无惧伴侣呷醋

至于可会因为亲密戏而不让另一半入戏院欣赏？他们都说不会，廖子妤表示与男友卢镇业都是演员，尊重各自的工作。陈家乐也表示拍得就预了给人看，不怕太太连诗雅会呷醋，但事前都有担心会被太太骂，「我们都好知对方喜欢甚么，她应该都不会闹我，她知我喜欢表演，不会妨碍我或俾我太多压力，我和她由拍拖到结婚，都有好多次拍感情戏，最重要是拍之前向她交代会做甚么，而不是等电影上映后才让她看到。（做了爸爸要考虑接戏尺度？）不会，不怕女儿长大后会看这套戏，会与她解释爸爸是演员，不想因为爸爸的身份局限自己。」

片中有不少情绪戏，二人都放尽去演，笑言都渴望听到导演讲good take。

二人拍摄亲热戏份时都投入角色，没有想太多。

渴望导演一声Good Take

陈家乐接着表示，作为演员就要将最好的自己攞出来，他和导演都希望做到最好，记得拍摄一场情绪戏时，因拍摄已超时，整个剧组都很大压力，大家都很赶时间，他见导演在看playback时皱眉头，但就向他表示「OK，够，剪到嘅」，令他自觉达不到导演要求，回家后情绪低落，当太太关心他时，即令他崩溃大喊，后来导演提议重拍，他很开心导演让他有机会重拍，而今次终于听到导演讲good take。廖子妤亦表示最想听到导演讲good take，但现在的拍摄环境，难以让他们有很多尝试的机会和时间，她说：「在可以的情况下，如果觉得自己做得未够好，都会要求导演比我做多次，试过做6个take，第6个才是最好，如果在第3个就收货，就遇不到第6个，所以希望拍戏有多些制作费，让我们试到揾到这个宝藏take为止就好了。」

廖子妤 发型：Zap Tang 化妆：Melody Chiu 服装：Maje

陈家乐 发型：Kenrick Siu 化妆：Khaki 服装：Harvey Nichols HK #HNStyle @solidhomme

