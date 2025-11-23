Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中年好声音4｜尤淑情首集就做大魔王  海儿激赞最好听《听海》Live  三孩之母美容师有观众缘

影视圈
更新时间：23:00 2025-11-23 HKT
发布时间：23:00 2025-11-23 HKT

《中年好声音4》今晚（23日）于TVB隆重首播，第一集是新马赛区的《决战新马》，出场的十位选手包括黄绍祖《让我欢喜让我忧》、郑夏韵《Never Enough》、尤淑情《听海》、梁煜坤《你是我的眼》、曾华杰《伤感的恋人》、郑仲豪《春夏秋冬》、黎嘉希《我们的爱》、卓猷燕《夜夜夜夜》、邓淑贤《爱的根源》、常晓然《皮囊》。

中年好声音4｜尤淑情39岁为三孩之母

新马赛区卧虎藏龙，其中有两位选手得到5灯直接晋级，可谓两大魔王已于首集诞生！第一位是现年39岁的尤淑情，这名身型丰满，顶着一头挛毛曲发的女选手，虽然外表颇为年轻有少女味，但原来已是三孩之母。尤淑情选唱张惠妹的高难度歌曲《听海》，她声音甜美感染力十足，更极擅于演唱高音，《听海》的所有高难度位也难不到她。最终五位评审，包括周国丰、肥妈、张佳添、海儿和新加入的「小辣椒」谷娅溦都全数按灯，让这位实力选手直接晋级。

相关阅读：《中年好声音4》11.23首播 增设TVB艺人赛区 女星加盟任常驻评审 主持车婉婉有男拍档

中年好声音4｜尤淑情唱《听海》高音游刃有余

张佳添表示尤淑情演唱的这个版本，是他于《中年好声音》舞台上听过最好的《听海》版本，并指尤淑情征服了这首歌的所有难度位，预言她会于今次比赛中「走得很远」。海儿更直接大赞：「Absolutely fantastic，我现场听过最好听嘅一次《听海》。」而谷娅溦亦送了「游刃有余」4个字，指尤淑情令到她十分享受。

中年好声音4｜卓猷燕呼吸声都充满感情

而另一位卓猷燕现年45岁，是房地产公司董事，今次唱出齐秦的《夜夜夜夜》，其独特的哭腔令歌曲显得好有穿透力，而她有8成时间闭眼献唱亦好有Feel。肥妈大赞卓猷燕牵动她的情绪，卓猷燕于演绎时似乎有哭的可能，肥妈的心立即叫她不能哭，证明卓猷燕唱进肥妈的心坎。而海儿就大赞卓猷燕「连呼吸声都充满感情」。

中年好声音4｜郑衍峰下集上台跟车婉婉拍档主持

第一集《决战新马》就有两位实力唱将直接晋级，而下集就是《决战美加澳》，主持车婉婉亦预告下一集，极好口才的郑衍峰将于第二集与她同台搭档做主持，为节目注入新鲜感。

相关阅读：周吉佩将推K歌式情歌 拒揾老婆拍MV：梗系唔会啦 恭喜同期歌手可岚入围《中年好声音4》

