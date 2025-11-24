TVB金牌司仪陈贝儿贺母大寿似姊妹花 揭富贵猛料爸爸后生靓仔样 偕父母重游旧地

TVB金牌司仪陈贝儿一向是圈中出名的孝顺女，昨日（23日）她在facebook分享了多张与家人的温馨合照，庆祝妈妈的生日。原来陈贝儿为给母亲惊喜，特别安排了一次旅行，与父母重游20年前曾踏足的旧地，更罕有地晒出父母今昔的对比照，让「演唱会教父」爸爸及靓妈的年轻样貌曝光！

陈贝儿庆妈妈生日游普陀山

从陈贝儿的Facebook帖文可见，她带父母到访了佛教圣地普陀山。她感性地写道：「今年妈咪过大生日，特别同佢去旅行。重游二十年前佢同爹哋去过嘅普陀山！相隔二十年，重游旧地，感恩菩萨一直沿途加持祝福。」她更嘴甜大赞：「妈咪二十年如一，一样精神精神奕奕，身体健康！我妈咪好靓女！我爹哋都好靓仔㖞！」字里行间充满对父母的爱。

陈贝儿富爸爸20年前夫妇照曝光

陈贝儿分享的照片中，最引人注目的是一组相隔20年的对比照。在20年前的旧照中，陈贝儿的父亲，也就是大名鼎鼎的「演唱会之父」陈永镐，身穿牛仔褛，样貌俊朗，星味十足；而陈妈妈则留著一头清爽短发，戴著太阳帽，穿上黄黑色的运动背心，显得非常有活力。二人在普陀山景区的石栏和「南无观世音菩萨」墙前合照，看起来非常恩爱。

陈贝儿妈妈精神奕奕

而在新照片中，陈贝儿与妈妈在完全相同的地点拍照留念。虽然陈妈妈有些白发，但诚如女儿所言，她依旧精神奕奕。陈妈妈穿上黄色的外套，配搭新潮的太阳眼镜，看起来容光焕发，与身旁穿上白色外套的陈贝儿犹如一对姊妹花。两母女在镜头前笑容灿烂，场面温馨。

陈贝儿饼印家姐罕曝光？

陈贝儿父亲是业内猛人

陈贝儿出身于演艺世家，父亲陈永镐是监制过无数天王巨星演唱会的业内猛人。虽然有位富贵爸爸，但陈贝儿凭借自身努力，由娱乐主播做起，近年更凭《无穷之路》系列成为感动全国的「金牌司仪」。如今事业有成，她不忘抽时间陪伴家人，这次更花心思为母亲炮制生日之旅，重温旧时回忆，足见她对家人的重视和一片孝心。

