金童丨张家辉惊喜捧场陪老友张继聪谢票 连续2天成港产中文片冠军

影视圈
更新时间：22:15 2025-11-23 HKT
发布时间：22:15 2025-11-23 HKT

张家辉为支持好友张继聪苦心锻炼金童的成果，昨晚 他专程亮相 《金童》特典场，跟好兄弟阿聪携手谢票，前日电影公司一出post公布，门票即秒杀售罄，可见两人威力无穷。

家辉爆阿聪「打假波」

家辉的出现不但全场欢呼，还妙语连珠当众解构阿聪「打假波」练出来的朱古力身材。由周五开画至周六日，阿聪已谢票超过30埸，士气高昂。太太谢安琪更充当谢票场MC，为现场增添气氛。囡囡kakaball、囝囝张瞻也跟家人一齐入戏院睇戏，支持daddy、以及电影《金童》。

《金童》超过150万

电影《金童》21号上映至今，截至今早10点，实时票房已过150万，连续2天成为港产中文片冠军。

《金童》讲述在十年前的拳击界，张力（张继聪 饰）是如日中天的「金童」，却因一场意外失去了自由。十年后，他刑满出狱，遇上他从未见面的亲生儿子方圆（刘皓岚 饰）。为了得到方圆母亲 （李佳芯 饰）的遗产，需要与方圆一起生活。张力面临生活困境与情感纠葛，令他的生活再次翻转。在父子间的矛盾与和解中，张力逐渐找到自己的使命，面对过去在擂台上的阴影，决意再次重拾拳击梦想，并努力成为儿子的榜样。

