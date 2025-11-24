《流行都市》 现尴尬场面！安德尊当面寸爆80年代女星讲嘢唔正：啲广东话仲系咁差

现年69岁、已淡出幕前多年的80年代「鬼后」王玉环（Agassi），近日作客无线节目《流行都市》分享近况，不但畅谈当年由影坛转战保险业，并成为年薪千万「保险女王」的经历，更意外因主持人安德尊的「无礼」言论，再次成为城中热话。

王玉环转行创出一片天

现年69岁的中韩混血女星王玉环，在80年代凭借在多部港产恐怖片中的精湛演出，获封为「鬼后」。然而，随著90年代鬼怪片种的式微，加上与当时的导演男友午马分手，王玉环的演艺事业面临瓶颈。她在访问中坦言，当时因失恋兼事业停滞，决心放下艺人光环，在朋友介绍下投身保险业。

王玉环当上高级区域总监

转行初期，王玉环亦曾面对不少质疑。不过，凭著不服输的拼劲，她每日投入超过12小时工作，由清晨7时一直忙至深夜。王玉环的勤奋与努力，让她迅速在保险界崭露头角，屡创佳绩，不仅连续16年成为百万圆桌会会员，更成为公司128年来首位女性高级区域总监，年收入高达千万，写下香港保险界的传奇。

安德尊当面质疑王玉环高EQ回应

在《流行都市》的访问中，出现了一段小插曲。主持人安德尊在对谈期间，突然当面质疑王玉环的广东话：「你喺台湾长大，嚟香港拍戏？喺香港好多年喇？」王玉环即表示：「都四十几年。」安德尊立即指：「但你啲广东话仲系咁差！」王玉环没有感到被冒犯：「系呀，我主要系讲国语，身边啲朋友、客户同以前拍戏元彪、洪金宝都同我讲国语，可能我广东话差，佢哋都同我讲国语。」安德尊最后更补一句：「全部同你讲国语？好得意呀！」。王玉环全程未有动怒，获赞极高EQ，反而安德尊就受到网民劣评，指他对嘉宾很无礼。

王玉环永不言休

事业成功的同时，王玉环的家庭生活亦相当美满。她于2003年与富商秦毅结婚，夫妻恩爱逾二十年。虽然两人未有子女，但无损感情。王玉环在访问中表示，自己永不言休，享受工作的同时，亦会与丈夫一同出国，寓工作于娱乐，活出精彩人生。

