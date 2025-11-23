Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Katy Perry暌违内地10年后来华演唱 学中文讲暱称「水果姐」 贯彻其痛恨Labubu人设将公仔掟落台

影视圈
美国流行乐天后Katy Perry日前展开其世界巡唱「The Lifetimes Tour」的亚洲巡演部分，并于21及22日假杭州奥体博览城举行一连2场杭州站演出，这亦是Katy暌违内地10年后首度来华演唱。

献唱新歌《Bandaid》

今次Katy久别重临，吸引大批内地粉丝到来捧场。虽然演唱会在晚上才开始，但粉丝们早在下午5点已聚集在场馆外等候开骚，当中更有人分发歌词和应援物，且有很多粉丝手持其新歌《Bandaid》MV中出现的中国品牌购物袋及玩具熊。这次演唱会上，Katy除了带来《Bandaid》这首新歌，更唱出《California Gurls》等9首Billboard冠军单曲，又额外演唱了甚受欢迎的抒情代表作《The One That Got Away》。

Katy畅游西湖

而Katy全场表现鬼马，先是挑战杭州粉丝，高喊：「杭州的欢呼声一定要超过上海（她接着会到上海开骚）」，立即引来全场欢呼雷动。期间又尽展亲和力，主动落台拥抱粉丝，更现场学习以中文说出内地粉丝帮她取名的暱称「水果姐」。及后有观众将Labubu公仔掟上台，Katy亦贯彻其痛恨Labubu的人设，拎起那个贴上其肖像的Labubu公仔就扮喊，还「愤恨」地把公仔掟返落台，逗得全场观众爆笑。此外，Katy亦在IG公开她今次杭州之行的美照，包括她穿上中式裙装、畅游西湖、吃尽当地美食，以及与内地粉丝的温馨互动。而Katy接着会到上海、海口、日本崎玉市及阿联酋阿布扎比，继续其亚洲巡唱行程。

