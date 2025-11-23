陈慧娴忙巡演不会任《中年4》评判 自爆与陈豪有秘密 未见过曾比特六嚿腹肌

入行多年的陈慧娴（慧娴）首次到马场担任演出嘉宾，她表示正忙于巡唱，将会忙至明年尾，虽然忙但她却感到很开心，这轮巡演的地方和城市有很多都从未到过，所以会提早一天到当地顺道旅游，由于她很钟意历史，可以看到一些古迹令她感到很开心。

不知道曾比特有腹肌

问到可会担任《中年好声音4》节目评判？她表示上一辑《中年好声音3》因商演已经要请假，现在忙于巡演，若要请假会感到不好意思，所以不会。但慧娴却十分留意时下的新歌手，但要说的话当然是点选自己公司的新歌手曾比特，因对方早前担任她佛山的演唱会嘉宾，过往虽然同属环球唱片公司，但从未碰面，这次合作首次碰面，令慧娴觉得他好玩、可爱，唱歌又好，更说：「很希望他可以得偿所愿，得到自己想要的东西，而且全公司也很撑他，我也很支持他，希望他未来大红大紫，（有没有摸一摸他那六嚿腹肌？）上次我不知道，因为他没有展示给我看，可能还未练成，上次可能只得四嚿腹肌，哈哈！」

抽空欣赏Gin演唱会

另一位令慧娴很支持的就是Gin Lee，慧娴知道她入行多年，感到她应该在乐坛拥有重要地位，希望她明年2月举行演唱会可以大放光芒，给予大家一个不一样的Gin Lee，届时慧娴也会抽空去欣赏她的演出。此外，慧娴在合照时与陈豪倾密偈，因而泄露出2人好友关系，慧娴表示与陈豪之间有秘密，问到是否因为大家是邻居？慧娴却不愿透露太多，只大赞赏陈豪那间屋很靓，笑指自己因为不执屋，所以家中很乱。